Michael Porter Jr : « Les Nuggets n’auraient jamais dû me trader »

Les Denver Nuggets faisaient figures de favoris cette saison. Ils ont pris la porte d’entrée, sortis par des Minnesota Timberwolves pourtant très largement diminués sur le Game 6 qui a conclu la série. Un échec cuisant qui remet en question le noyau dur de l’effectif, le staff mais aussi évidemment les décisions prises par les dirigeants. Sur le papier, c’était pourtant prometteur. Mais la perte de Michael Porter Jr, envoyé aux Brooklyn Nets en l’échange de Cameron Johnson, s’est finalement avérée trop lourde. Le principal intéressé acquiesce évidemment quand il lui est demandé si la franchise du Colorado aurait gagné cette série avec son ancien ailier.

« Oui. Les Nuggets n’auraient jamais dû me trader », confie MPJ.

Faire venir Johnson pouvait avoir du sens mais il a finalement déçu dans l’ensemble. Michael Porter Jr s’est lui affirmé comme un joueur offensif très prolifique avec une formation des Nets certes très mal classée. D’ailleurs, il se sent bien dans sa nouvelle équipe.

« Je vis ma meilleure vie à Brooklyn. Même si on n’a pas été bons cette saison, on est l’équipe la plus jeune et on a plein d’argent à dépenser cet été. On va aussi drafter un très bon joueur. »

Les Nets sont dans une position idéale pour se reconstruire avec probablement un choix haut placé à la draft, de l’espace sous le Cap et des jeunes prometteurs.

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