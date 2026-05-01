Nikola Jokic rompt le silence sur son futur avec les Nuggets

Après l’élimination des Nuggets, Nikola Jokic a clarifié ses intentions pour son avenir.

La saison des Denver Nuggets s’est arrêtée dès le premier tour des playoffs, après une défaite 110-98 face aux Minnesota Timberwolves lors du Game 6. Une élimination précoce qui soulève forcément des questions autour de l’avenir de la franchise… et de celui de Nikola Jokic.

« Je veux être un Nugget pour toujours »

Interrogé après la rencontre, le pivot serbe a clarifié sa position.

« Je veux toujours être un Nugget pour toujours », a déclaré, deux fois, celui qui reconnaît qu’en Serbie toute l’équipe se serait fait virer.

Un message fort, dans un contexte où son futur contractuel pouvait alimenter certaines spéculations.

Une extension en ligne de mire

Nikola Jokic est actuellement sous contrat jusqu’en 2027, avec une option joueur pour la saison suivante.

S’il n’avait pas prolongé l’été dernier, c’est notamment pour maximiser ses options. Une décision qui pourrait lui permettre de signer une extension encore plus lucrative dans les prochains mois.

Une saison individuelle historique mais…

Malgré l’élimination, Nikola Jokic sort d’un exercice exceptionnel. Le triple MVP a encore tourné en triple-double de moyenne, confirmant son statut parmi les joueurs les plus dominants de la ligue.

Mais il n’a clairement pas rayonné dans cette série. La faute en partie à un immense Rudy Gobert, certes. Cependant, son jeu et son attitude n’ont pas non plus été au niveau que l’on peut attendre d’un joueur si doué.

Des interrogations collectives

Cette nouvelle sortie prématurée en playoffs interroge. Depuis le titre de 2023, les Denver Nuggets n’ont plus atteint les finales de conférence, malgré la présence de leur leader au sommet de son art.

Dans ce contexte, l’intersaison s’annonce importante pour Denver. Si Nikola Jokic affiche sa volonté de rester, les décisions autour de l’effectif pourraient conditionner la suite du projet. Lui-même explique que, si ce n’est pas à lui d’en décider, les Nuggets ont besoin de changements.

L’intersaison s’annonce en tout cas aussi intrigante qu’animée.