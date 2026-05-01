Nikola Jokic : « En Serbie, on se serait tous fait virer »

Les Denver Nuggets étaient perçus comme de vrais candidats au titre, y compris par des membres de notre rédaction. On avait le sentiment qu’il s’agissait de l’équipe la plus forte jamais alignée autour de Nikola Jokic. Et bien nous avions tort. Les Minnesota Timberwolves nous ont prouvé le contraire en éliminant la franchise du Colorado dès le premier tour des playoffs en s’imposant lors du Game 6 la nuit dernière malgré plusieurs forfaits majeurs (Anthony Edwards, Donte DiVincenzo puis Ayo Dosunmu). Alors les Nuggets avaient-ils réellement une chance d’aller au bout cette saison ? La question a été posée au triple MVP.

« On vient de sortir au premier tour. Donc je pense que nous sommes très loin de pouvoir gagner un titre. Des changements ? Ce n’est pas à moi d’en décider honnêtement. Mais oui, évidemment. Si on était en Serbie, on se serait tous fait virer », conclut le pivot.

Nikola Jokic fait partie des joueurs qui ont déçu sur cette série. Par son attitude mais aussi tout simplement sur son niveau de jeu. Il s’est troué lors des quatre premiers matches qui ont mené à cet avantage de 3-1 en faveur de Minnesota. Il a perdu beaucoup de ballons tout en n’étant pas en réussite. Le joueur de 31 ans a aussi perdu son sang-froid en s’en prenant à Jaden McDaniels à la fin du Game 4.

Les Nuggets vont devoir retravailler leur effectif, probablement en effectuant un ou deux trades. Tout le monde ne se fera pas virer mais il y aura des changements.

CQFR : Minnesota sort Denver,un vrai coeur de loup !