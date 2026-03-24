Cam Thomas déjà coupé par les Bucks

Cam Thomas est un scoreur comme on en fait peu en NBA. Mais ses cartons ne lui ont pour l’instant pas permis d’obtenir un vrai rôle au sein d’une franchise et les Brooklyn Nets ont même renoncé à l’idée de le garder en le coupant autour de la deadline. On aurait alors pu penser que le jeune arrière relancerait sa carrière aux Milwaukee Bucks, où il s’était engagé dans la foulée avant de sortir une performance à 34 points dès son deuxième match avec sa nouvelle équipe. Et il ne fera pas non plus son trou dans le Wisconsin. ESPN annonce qu’il s’est fait couper par les Bucks, moins de deux mois après sa signature.

Les dirigeants avaient besoin de faire de la place afin de convertir le contrat de Pete Nance et de l’inclure dans l’effectif. Ils ont choisi de virer Thomas, joueur dont le GM John Horst disait pourtant qu’il le voyait aider le club au-delà de cette saison. Doc Rivers l’a tout de même encensé, en expliquant que le timing n’était peut-être pas le bon et en ne fermant pas la porte à une nouvelle signature dans le futur. Ça paraît peu probable.

En revanche, on ne doute pas du fait que Cam Thomas retrouve une équipe. Il ne sera pas éligible pour les playoffs et donc il faudra peut-être attendre cet été mais il y a bien une organisation qui voudra tenter le coup avec le joueur de 24 ans qui tourne à 15 points de moyenne en carrière en à peine plus de 22 minutes. En revanche, pour durer dans cette ligue, le garçon va devoir se commencer à se poser des questions sur son attitude mais aussi la profondeur de son registre sur le terrain.

Cam Thomas se lâche sur les Brooklyn Nets