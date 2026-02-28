Cam Thomas se lâche sur les Brooklyn Nets

Coupé par les Brooklyn Nets après la deadline des trades, l'arrière des Milwaukee Bucks Cam Thomas a lâché ses vérités.

Entre Cam Thomas et les Brooklyn Nets, l'histoire s'est mal terminée. L'été dernier, les deux parties n'avaient pas réussi à s'entendre concernant une prolongation de contrat. Vexé, le joueur de 24 ans avait accepté la "qualifying offer", à 5,9 millions de dollars, en actant son départ au terme de la saison.

Finalement, les Nets, après la deadline des trades, ont décidé de le couper pour arrêter les frais dès février. Désormais aux Milwaukee Bucks pour le minimum, le natif de Yokosuka va tenter de briller pour signer un gros deal cet été.

Et pour le New York Post, Thomas a réglé ses comptes avec Brooklyn.

"C'est simplement comme ça qu'ils sont : ils ne croient en personne. Pourquoi ils n'ont pas cru en moi ? Je n'ai jamais demandé. Et je m'en fiche même désormais. Je fais partie d'une autre équipe. Je ne veux pas trop parler d'eux. Mais c'était comme ça. Ils ne croyaient pas en moi.

Ils ont toujours pensé... Je ne sais pas. Ils ont toujours pensé qu'une autre direction était meilleure, je suppose. Je ne sais pas. Ils étaient toujours à la recherche de quelque chose", a pesté Cam Thomas.

En reconstruction, les Nets ont choisi de ne pas miser sur Cam Thomas. Il faut rappeler qu'il attendait un salaire annuel estimé entre 30 à 40 millions de dollars. A ce tarif, on peut comprendre pourquoi Brooklyn avait d'autres projets...

