Kevin Durant donne un avis tranché sur Cam Thomas

Cam Thomas est un attaquant brillant et, pourtant, il est relégué à un rôle de sixième homme aux Brooklyn Nets. Une équipe new-yorkaise au sein de laquelle il n’a jamais fait l’unanimité malgré des performances marquantes au scoring. Cela fait par exemple trois années de suite qu’il tourne à plus de 20 points par match, avec même 24 pions de moyenne l’an passé (seulement 25 rencontres disputées) et 21,4 en à peine 26 minutes cette saison. L’arrière aspire à un rôle plus important, ce que Brooklyn refuse de lui donner. Les Nets ne l’ont pas non plus prolongé l’été dernier et le joueur sera donc libre en 2026.

« J’ai le sentiment qu’il a un futur radieux. Il faut juste que quelqu’un croit en son talent et ses qualités. Les scoreurs aussi doués sont un peu pris pour acquis en NBA. On adore les défenseurs, les playmakers et les connecteurs. Les scoreurs sont un peu pris pour acquis. J’espère que quelqu’un donnera sa chance à Cam et lui mette la balle entre les mains pour construire autour de lui. Il a quoi, 24 ans ? Il a encore du temps pour se développer », confie Kevin Durant.

En tant que scoreur, KD se reconnaît forcément un peu sur certains aspects en Cam Thomas, même si les deux joueurs sont différents. Son point de vue est intéressant et il n’a pas tort, les scoreurs purs sont parfois laissés en retrait au dépend des basketteurs considérés comme plus complets. Au bout du compte, le basket reste un sport où le but est de mettre le ballon dans le panier et ceux qui le font le mieux finissent toujours par se faire une place.