Cameron Boozer, le « fils de » qui cartonne déjà

Le nom Boozer résonne à nouveau à Duke, près d’un quart de siècle plus tard. Entre 1999 et 2002, Carlos Boozer s’était imposé comme l’un des intérieurs les plus solides du pays avant une belle carrière NBA ponctuée par deux sélections au All-Star Game, des campagnes avec Team USA et des passages appréciés à Utah ou Chicago. Aujourd’hui, c’est Cameron Boozer, son fils, qui reprend le flambeau et les débuts donnent le ton.

Ce week-end, lors d’un match d’exhibition face à Tennessee, le freshman a livré une prestation monstrueuse : 24 points, 23 rebonds et 6 passes en 39 minutes (7/20 au tir, 9/11 aux lancers). Certes, ce n’était “qu’un” match de préparation, mais difficile de ne pas être impressionné par un tel niveau d’activité et par cet avant-goût à seulement 18 ans.

Duke freshman Cameron Boozer led Duke in points, rebounds, and assists in a W against Tennessee 😳 ▪️24 PTS

▪️23 REBS

▪️7-20 FG

▪️9-11 FT

▪️6 AST

▪️39 MINS pic.twitter.com/O2DrBccDcH — B/R Hoops (@brhoops) October 27, 2025

Cameron Boozer dans le top 3 de la Draft 2026 ?

Physique, mobile et déjà à l’aise pour créer pour les autres, Boozer. donne des vibes de Paolo Banchero, autre Blue Devil passé par la case “phénomène annoncé” et finalement 1st pick de la Draft 2022. Il ne se contente pas d’imposer sa taille : il lit le jeu, pousse la balle et fait déjà preuve d’un leadership rare pour un débutant d'après les observations des suiveurs de Duke.

Et l’histoire de famille ne s’arrête pas là : Cayden Boozer, son frère jumeau, a lui aussi rejoint Duke cette saison. L’un domine dans la raquette, l’autre, nettement moins grand (Cameron fait 2,06 m) mène le jeu, mais les deux respirent le basket.

Sous la houlette de Jon Scheyer, le successeur de Coach K, Cameron Boozer s’impose déjà comme un candidat sérieux au top 3 de la Draft 2026, en compagnie d'AJ Dybantsa, le phénomène de BYU. Le nom Boozer a de bonnes chances de venir refleurir en NBA dans les années qui viennent...