Carmelo Anthony a encore du mal à réaliser son arrivée aux Lakers

A 37 ans, Carmelo Anthony a rejoint les Los Angeles Lakers cet été. Un énorme défi pour l'ailier, qui va tenter de remporter sa première bague de sa carrière. En NBA, le natif de Brooklyn a connu de nombreuses franchises. Dont une formation particulièrement mythique, les New York Knicks.

Cependant, l'ancien des Houston Rockets a visiblement du mal à réaliser son nouveau quotidien en tant que joueur des Lakers. Alors qu'il dispose d'un lien particulier avec les Angelenos, en raison notamment de Kobe Bryant, le vétéran ressent une ambiance différente.

"C'était la première fois que je me trouvais dans ce bâtiment, avec les installations et le terrain. J'essaie encore de me faire à l'idée que je porte du violet et de l'or. Mais ma première séance d'entraînement s'est bien passée aujourd'hui.

Encore une fois, c'est comme n'importe quel autre terrain, pourtant le violet et l'or sont différents. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Je suis juste heureux d'en faire partie", a savouré Carmelo Anthony pour Spectrum SportsNet.