Carmelo Anthony, une comparaison qui met la pression !

Signé pour un an par les Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony ne cache pas qu’il déborde d’ambition cette saison.

Pour Carmelo Anthony, c’est maintenant ou jamais. Le multiple All-Star le sait très bien et il le clame haut et fort : rejoindre les Los Angeles Lakers constitue sa plus grande chance de finir sa carrière avec une bague. Le voilà en mission. Le titre ou… rien. C’est exactement comme ça qu’il aborde la saison à venir.

« C’est la plus importante de ma carrière. Je sais ce qui est en jeu. Je n’ai pas la pression, mais je sais ce qui est en jeu. Il faut saisir les opportunités comme celle là. On doit le faire. Si on ne gagne pas, ça sera un peu comme Team USA aux Jeux Olympiques en 2004 », confie le vétéran.

La comparaison est intéressante, même si pas tout à fait vrai. En 2004, la sélection américaine partait évidemment en grande favorite aux JO d’Athènes avec notamment Tim Duncan, Allen Iverson mais aussi les jeunes LeBron James et Carmelo Anthony. Un bon petit monde dégagé dès les demi-finales par des Argentins géniaux et sacrés dans la foulée.

La donne est tout de même un peu différente pour les Lakers. L’effectif est impressionnant, effectivement, avec 48 All-NBA Teams en cumulé et des noms glorieux comme James, Melo, Anthony Davis, Rajon Rondo, Russell Westbrook, Dwight Howard, etc. Mais la plupart d’entre eux ont pris de l’âge et la complémentarité entre les pièces maîtresses de l’équipe reste à prouver.

Pour tout dire, les Angelenos ne sont même pas les principaux favoris cette saison. Un statut qui revient aux Brooklyn Nets, qui alignent Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving (enfin…).

Quoi qu'il arrive, Anthony a prévenu : pour lui, c'est le titre ou l'échec cette saison.

Carmelo Anthony n’acceptera pas une retraite sans une bague NBA