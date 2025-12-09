Carmelo Anthony affirme que les Knicks auraient remporté un titre si Stephen Curry avait été drafté en 2009. Un des grands “what if” de la NBA.

Carmelo Anthony a relancé l’un des grands what if de l’histoire moderne de la NBA. Invité à revenir sur la Draft 2009 dans 7PM in Brooklyn, l’ancienne star des New York Knicks a affirmé qu’un duo avec Stephen Curry aurait changé le destin de la franchise.

À l’époque, les Knicks possédaient le huitième choix, juste derrière les Golden State Warriors qui avaient sélectionné Curry en septième position. New York avait finalement opté pour Jordan Hill, rapidement transféré après seulement 25 matchs. La suite appartient à l’histoire : Curry est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps, quadruple champion NBA, un révolutionnaire du jeu.

Carmelo Anthony, arrivé deux ans plus tard à New York dans un trade majeur, est convaincu qu’un tel scénario aurait pu mener les Knicks au sommet.

« S’ils avaient drafté Steph, on aurait gagné un titre », estime l’ancien All-Star, persuadé que leur association aurait suffi pour relancer une franchise en quête de gloire depuis des décennies.

L’hypothèse nourrit depuis des années les regrets des fans new-yorkais, d’autant que Curry avait exprimé à l’époque un intérêt pour les Knicks. Mais l’histoire en a décidé autrement, New York manquant d’un choix la possibilité d’en faire son meneur du futur.

Pendant que Stephen Curry bâtissait une dynastie à Golden State, Anthony n’a jamais pu franchir le cap des finales de conférence avec les Knicks. Plus de quinze ans après, ce what if continue pourtant d’intriguer. Et Carmelo Anthony semble persuadé que ce titre manqué aurait pu devenir réalité si la Draft 2009 avait tourné différemment.

