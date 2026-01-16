« Ce gars est un pleurnichard ! » : Luka Doncic encore critiqué pour son attitude

Le commentateur des Hornets n’a pas hésité à balancer sur Luka Doncic. Voici pourquoi toute la NBA en parle aujourd’hui…

Luka Doncic a encore fait parler… mais pas pour ses exploits sportifs. Cette fois, c’est Eric Collins, le commentateur des Charlotte Hornets, qui a sorti l’artillerie lourde après avoir vu le Slovène s’énerver (une fois de plus) contre les arbitres. « Ce gars est un pleurnichard ! », a-t-il lâché, sans filtre, pendant la diffusion du match Lakers-Hornets.

Doncic, frustré par un coup de sifflet, s’est lancé dans sa routine habituelle – gestes théâtraux, regards noirs, et discussions animées avec les arbitres. De quoi exaspérer Collins, qui n’a pas hésité à le rappeler à l’ordre en direct. « Il passe son temps à râler, c’est épuisant », a-t-il ajouté, sous les rires complices de ses co-équipiers en commentaire.

Un classique du genre

Ce n’est évidemment pas la première fois que Doncic se fait épingler pour son attitude. Même Jason Kidd, son ancien coach aux Mavericks, lui avait déjà demandé d'« arrêter de se comporter comme ça ». Le joueur, lui, avait reconnu en 2021 que « c’était vrai, surtout cette année-là », avant de promettre de se calmer. Promesse visiblement oubliée…

Malgré ses excès de colère, Doncic reste un phénomène sur le parquet. Preuve en est : il a tout de même scoré 39 points lors de ce même match, même si ça n’a pas suffi à éviter la défaite des Lakers. « Il peut râler autant qu’il veut, du moment qu’il nous fait gagner », résumait un fan sur les réseaux.

Si certains, comme l’ex-propriétaire des Mavs Mark Cuban défendent son « tempérament de compétiteur », d’autres, comme les commentateurs et une partie des supporters, commencent à trouver le numéro un peu usé.

Doncic va-t-il enfin écouter les critiques et se concentrer sur l’essentiel ? Ou va-t-il continuer à alimenter les memes et les réactions des commentateurs ? Une chose est sûre : la NBA ne serait pas la même sans ses petits excès de colère…

Lakers : Nouvelle humiliation sans réaction, c’est quoi le problème au juste ?