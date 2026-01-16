Lakers : Nouvelle humiliation sans réaction, c’est quoi le problème au juste ?

Humiliation défensive à Los Angeles : les Lakers s’effondrent face aux Hornets, encaissant 54% au tir et 47% à trois points devant leur public.

La défaite des Lakers face aux Hornets cette nuit n’est pas seulement un revers de plus dans une période compliquée. C’est une humiliation défensive, subie à Los Angeles, devant leur public, face à une équipe de Charlotte qui a joué sans pression et sans la moindre résistance en face.

Dès les premières minutes, les Hornets ont trouvé des couloirs béants vers le cercle. Drives sans opposition, aides inexistantes, rotations en retard permanent. Le constat est brutal : Charlotte a terminé la rencontre à 54% de réussite au tir et 47% à trois points, se permettant de dérouler son jeu comme à l’entraînement. Les Lakers n’ont jamais imposé le moindre impact physique, ni envoyé le moindre message défensif pour tenter d’enrayer la dynamique.

JJ Redick n’a pas cherché à masquer l’ampleur du problème après la rencontre, pointant directement des manquements structurels et individuels.

« J’ai trouvé que notre défense sur l'homme a été horrible toute la soirée. On a peur du drive, donc on est trop loin du corps. »

Cette peur du un-contre-un a constamment mis la défense californienne en retard. Battus sur le premier pas, les Lakers ont ensuite multiplié les aides tardives, laissant les shooteurs de Charlotte seuls derrière l’arc. Un scénario qui s’est répété possession après possession, sans véritable réaction collective.

Redick a reconnu l’incapacité de son équipe à contenir la balle et à protéger la peinture.

« À certains moments, on n’a pas fait du bon boulot pour contenir le ballon. Ensuite on est en rotation, ou ils vont directement jusqu’au cercle. » « Ces gars ont grandi en regardant jouer LeBron James », a ajouté Redick. « Les Lakers, tout comme les Celtics, sont sans doute la franchise la plus légendaire de tout le monde du sport. Je pense que tous les gars savent que les autres équipes ne nous laissent pas beaucoup de répit en termes d'énergie, de motivation et tout le reste. Je ne pense pas que ce soit seulement le cas ce soir. »

Sur le terrain, le match a basculé rapidement après un bon départ des Lakers, incapables de maintenir le moindre niveau d’exigence défensive. Luka Doncic, auteur de 39 points mais d'une faiblesse coupable en défense, a résumé la rupture sans détour.

« On a très bien commencé, puis on est un peu sortis du match. Ils ont mis beaucoup de tirs et ce qu’on appelle des tirs assassins. Je pense que le match s’est joué là. »

Quelque chose de brisé chez les Lakers ?

Au-delà de l’adresse adverse, c’est surtout l’absence totale de dureté qui interroge. Aucun repli sérieux, aucun contact dissuasif, aucune séquence pour ralentir le rythme. Charlotte a pris confiance, multiplié les pénétrations et sanctionné à distance, profitant d’une défense qui reculait au lieu de s’imposer.

Douzièmes à l'Est avec un bilan de 15-26, les Hornets avaient déjà surpris le Thunder en début de semaine dernière grâce à leur attaque élite. Doncic a d'ailleurs refusé de réduire cette défaite à une simple question de bilan adverse.

« Quand ils sont lancés, ils sont vraiment lancés. Ils ont de jeunes joueurs très talentueux. Ce n’est pas facile de jouer contre eux, même si leur bilan ne le montre pas. »

Redick va lui aussi dans ce sens :

« Ils ont eu tout notre respect et toute notre attention avant le match, et je pense que nous nous sommes bien battus », a ajouté l'entraîneur. « Encore une équipe qui a connu une soirée fructueuse au tir. »

Selon le staff, les Lakers ont tenté plusieurs ajustements pour contrecarrer cette attaque flamboyante des frelons, sans succès.

« On a essayé. On a changé, on a utilisé trois couvertures différentes ce soir. Ce n’est pas comme si on n'avait rien tenté », a assuré Redick dans un soupir.

Mais devant leur public, concéder 54% au tir et 47% à trois points reste un signal extrêmement inquiétant. Plus qu’une défaite, cette soirée à Los Angeles ressemble à un aveu : sans engagement, sans dureté et sans discipline collective, la défense des Lakers n’est aujourd’hui pas au niveau des exigences NBA.

Plus que des mots ou des analyses, nous allons vous laisser juger par vous même la "défense" des Lakers sur quelques highlights des Hornets. Evidemment, ce ne sont que des extraits, mais on vous invite à scruter le body language des Lakers et notamment celui de Doncic.

Le repli de Luka...

Miles Bridges is 7 of 7 from the floor 💯 Hornets lead the Lakers in Q3! pic.twitter.com/Kw80BYGaTF — NBA (@NBA) January 16, 2026

Et dans le money time :

Catch the pass off the deflection.

Splash the corner three. LaMelo's got 24 as the Hornets look to close it out on the road! pic.twitter.com/acn26Q6zOB — NBA (@NBA) January 16, 2026

LaMelo ices it with his 8th and 9th THREES 🧊 He scored 27 of his 30 PTS in the 2nd half to lead the Hornets to victory! pic.twitter.com/4QspddF7Sg — NBA (@NBA) January 16, 2026

