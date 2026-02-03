Ce joueur de 17 ans déjà plus grand que Victor Wembanyama

JK Mach, un jeune Australien, fait déjà parler de lui pour ses mensurations et son potentiel hors du commun.

Pendant que Victor Wembanyama redéfinit les standards de la taille et de la mobilité en NBA, un autre géant, encore largement inconnu du grand public, grandit loin des projecteurs. À 17 ans, Jongkuch Mach affiche déjà 2,29 m et dépasse le Français d’un centimètre. Un détail en apparence, mais un signal fort dans un basket mondial toujours fasciné par les profils hors normes.

Originaire de Perth et d’ascendance sud-soudanaise, Mach évolue actuellement au Centre of Excellence en Australie, au sein de la NBL1 East. Il y affronte des joueurs adultes dans un contexte compétitif exigeant, un passage presque obligé pour les jeunes prospects locaux. Son temps de jeu reste limité, mais son impact physique est immédiat, notamment en protection de cercle.

Il a déjà pris plus de 20 kg

Sur la saison en cours, "JK" Mach tourne autour de 2,7 points, 3,2 rebonds et 1 contre en une dizaine de minutes par match. Des statistiques modestes, qui ne racontent qu’une partie de l’histoire. Ces derniers mois, le jeune intérieur a surtout travaillé sur son corps, prenant plus de 20 kilos afin de mieux encaisser les contacts et stabiliser sa mobilité.

S’il est encore loin de la polyvalence offensive et du toucher d’un Victor Wembanyama, Mach intrigue par sa taille exceptionnelle, sa coordination correcte pour son gabarit et sa capacité à finir près du cercle. Plusieurs universités américaines suivent déjà son évolution de près. À seulement 17 ans, Jongkuch Mach reste un projet brut, mais que le basket mondial commence déjà à surveiller de très près.