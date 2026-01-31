Ce joueur NBA qui veut revenir cartonner à la fac

L’appât du gain et des lumières de la NBA est parfois trop fort pour des jeunes hommes de 18 ans, finalement plus adolescents qu’adultes au moment de faire le grand saut vers le monde du basket professionnel sans être préparés. Comment les blâmer. Qui saurait garder son sang-froid devant la promesse de millions de dollars avec en plus l’opportunité de rejoindre la plus grande ligue de basket au monde. Amari Bailey s’est laissé happé après seulement une petite année passée à UCLA. Maintenant, il veut faire demi-tour.

Il admet « avoir fait des erreurs » en quittant la fac tout en ayant « encore beaucoup à prouver » et chercherait donc à revenir en NCAA. Un projet qui lui trotte dans la tête depuis qu’il a été drafté au second (41eme choix) en 2023. Sauf qu’il a déjà joué 10 matches en NBA avec les Charlotte Hornets. Juridiquement parlant, la transition paraît compliquée. Il a du coup embauché un avocat dans l’espoir de trouver un moyen de s’engager avec une université.

« La NCAA ne va pas laisser jouer ceux qui ont signé un contrat NBA », prévient Tim Buckley, vice-président des affaires externes du championnat universitaire. Mais une bataille a déjà été gagnée récemment part Charles Bediako, qui a pu rejoindre Crimson Tide après avoir pourtant paraphé au préalable un « Two way contract » qui le liait de la NBA à la G-League. Affilié aux San Antonio Spurs, il n’a cependant jamais été aligné par la franchise texane.

Des joueurs européens passés par des clubs pros dans leur pays d’origine peuplent aussi les rosters NCAA. Amari Bailey se défend en précisant que le montant de son contrat NBA, environ la moitié d’un million de dollars, est l’équivalent des stars de certains programmes universitaires. Il s’entraîne activement dans l’espoir de rejoindre une fac la saison prochaine en espérant la mener au Final Four pour « changer la perception » sur le joueur qu’il peut être. Forcément après avoir appris au contact des pros et du staff des Hornets pendant trois ans… Quelle que soit la décision de justice, il est nécessaire que les plus jeunes prospects soient encore mieux accompagnés avant de faire le choix de s’inscrire définitivement à la draft.