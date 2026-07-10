Ce qu’on a retenu du duel Dybantsa vs Peterson en Summer League

Le premier face-à-face entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson en NBA était l'une des principales attractions de cette Summer League de Las Vegas. Les Washington Wizards se sont imposés 92-88 face au Utah Jazz, mais au-delà du résultat, cette rencontre a surtout permis de revoir les deux premiers choix de la Draft 2026 se mesurer directement, quelques mois après leur duel universitaire, lors duquel Peterson avait marqué les esprits avec une prestation de très haut niveau.

Cette fois, Dybantsa a pris le dessus

La Summer League ne doit jamais servir de jugement définitif, mais Dybantsa a frappé fort pour ses débuts. Le premier choix de la Draft a terminé avec 27 points, 7 rebonds et 2 interceptions, en multipliant les attaques du cercle, les actions spectaculaires et les passages sur la ligne des lancers francs.

Il a surtout donné l'impression d'être en contrôle dès qu'il accélérait. Sa puissance, son explosivité et sa capacité à absorber les contacts lui ont permis de faire des différences presque naturellement, tout en montrant pourquoi Washington a fait de lui le premier choix de la cuvée 2026.

Quelques mois après avoir vu Peterson prendre la lumière lors de leur affrontement universitaire, Dybantsa a cette fois remporté la première manche de leur rivalité chez les professionnels.

Peterson a rappelé pourquoi Utah croit autant en lui

Gêné par la défense physique de Washington pendant une bonne partie de la rencontre, Peterson a longtemps semblé frustré avant de retrouver progressivement son rythme en seconde période.

Il a tout de même terminé avec 24 points, confirmant sa capacité à créer son propre tir, même lorsque le jeu collectif ne lui offre pas de solutions évidentes. C'est cette qualité qui lui avait déjà permis de briller lors de son duel face à Dybantsa à la fac.

Même dans une soirée compliquée, Peterson reste capable d'enchaîner les paniers et de remettre son équipe dans le match. Un talent offensif qui ne fait déjà aucun doute.

Un talent immense, mais encore du déchet

Là où Dybantsa a semblé relativement propre dans ses choix, Peterson a davantage souffert dans la gestion du ballon. Entre les pertes de balle, une adresse irrégulière et les difficultés provoquées par la défense de Jamir Watkins (qui a fini avec... 9 fautes, vive la Summer League), le jeune arrière a connu les limites classiques d'un rookie confronté à des adversaires plus costauds et plus disciplinés.

Rien d'alarmant à ce stade de l'été. Cela rappelle simplement que Peterson devra apprendre à mieux gérer la pression défensive et à sélectionner davantage ses tirs. Son potentiel reste immense, mais son efficacité devra progresser.

Washington possède déjà un noyau très prometteur

Le duel entre les deux stars a presque fait oublier le reste de la rencontre. Pourtant, Washington peut également se réjouir du niveau affiché par plusieurs de ses jeunes joueurs.

Tre Johnson a inscrit 26 points tandis que Will Riley en a ajouté 17. Autour de Dybantsa, les Wizards commencent déjà à disposer de plusieurs profils capables de créer, de sanctionner à longue distance et de jouer sans monopoliser le ballon.

Pour une franchise en reconstruction, cette Summer League offre un premier aperçu très encourageant. Dybantsa devrait naturellement devenir le visage du projet, même si les contours de celui-ci sont encore un peu flous.