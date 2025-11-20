Ce Qu’on Va Regarder cette nuit en NBA

Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Clippers @ Magic, à 1h

Orlando doit confirmer son regain de forme, les Clippers sortir du trou (8 défaites en 10 matches) dans lequel ils se trouvent. Toujours pas de Kawhi Leonard pour L.A. et pas vraiment de garantie que le spectacle sera au rendez-vous, mais c’est le seul match sur ce créneau de 1h du mat’, donc on peut laisser sa chance au produit (cf La Vérite Si Je Mens).

Side quest pour moi : un deuxième match de basket potable de suite pour Tyus Jones ? Si c’est le cas, vous allez m’entendre demain matin dans le CQFR. Oui, je m’enflamme vite.

Kings @ Grizzlies, à 2h

Le Xanaxico, entre des Kings en dépression et en back to back, et des Grizzlies à peine moins en dépression et avec un jour de repos de plus. Ja Morant est out, Sabonis et JJJ sont incertains. On va passer notre chemin et opter pour l’une des deux autres affiches de la nuit.

Sixers @ Bucks, à 2h

Avec les deux équipes au complet, l’affiche aurait pu être sympa. Mais Giannis est out et on va devoir attendre un pile ou face pour savoir si Joel Embiid et Paul George seront de la partie… On va donc regarder pour voir Valdez Jr Edgecombe (de son vrai nom) briller et essayer de répondre à Kon Knueppel, auteur d’un super match avec Charlotte la veille dans la course au titre de Rookie of the Year.

Hawks @ Spurs, à 2h

Nouveau test pour les Spurs dans leur version sans l’Alien français qui leur sert de pivot. C’est un peu plus solide avec des Hawks en forme malgré leur récente défaite contre Detroit. Sans Castle, ni Harper, on va encore guetter un “Fox Game”, même si c’est plutôt le genre de match où on va voir Vik Krejci et Onyeka Okongwu marquer 12 paniers à 3 points à eux deux. Zaccharie Risacher est incertain après sa blessure à la hanche.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Peut-être “Y’a que la vérité qui compte sur W9” dans l’espoir que Bataille et Fontaine reçoivent Jordan Poole, qui pense que la personne derrière le rideau est peut-être sa petite amie du lycée qui veut le reconquérir, mais qui voit apparaître sur le petit écran la grosse tête de Draymond Green, qui veut lui demander pardon pour la patate d’il y a 3 ans. Sinon, T18 passe “Killer Elite”, un film d’action semi-navet de 2011 avec Jason Statham, mais surtout avec Yvonne Strahovski, alias Sarah Walker dans la série Chuck. Vous voyez quand la présence seule de Nikola Jokic peut vous suffire pour regarder un match ? Ben moi c’est pareil avec une série ou un film dans lequel il y a Yvonne.