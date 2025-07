Les joueurs de Kuroko’s Basket sont les fils cachés de stars NBA

Dans une question par mail, un auditeur (Jérémie) me demandait si on pouvait comparer les joueurs de la Génération Miracle dans le manga Kuroko's Basket, avec des joueurs NBA réels.

Trouver un joueur NBA pour chaque personnage est trop compliqué, parce que la nature même des mangas et le côté un peu surréaliste des capacités des persos font qu'ils sont des hybrides. Je me suis dit que ce serait plus amusant de les présenter comme "les fils cachés de", en imaginant plutôt un couple de joueurs NBA à chaque fois.

C'est peut-être à côté de la plaque, mais l'exercice était amusant. Vous pouvez retrouver les épisodes de Kuroko's Basket sur Netflix pour vous faire une idée si vous n'avez jamais regardé !

Aomine Daiki est... le fils caché de Michael Jordan et Kyrie Irving

Prenez le handle de Kyrie, ajoutez le footwork assassin et l’instinct de tueur de Jordan, secouez bien fort et vous obtenez Aomine. Le mec qui score sur n’importe qui, dans n’importe quelle position, et qui pense que la balle est une extension de sa main. Il joue quand il veut, mais quand il veut… personne ne peut l’arrêter. Sur le côté état d'esprit, un peu marginal, il tient plus de Kyrie que de Jojo. C'est mon personnage préféré dans le manga, personnellement. C'est aussi l'un de ceux qui a le jeu le plus "réaliste" et humain, si toutefois on peut considérer que quelqu'un a un style réaliste là-dedans.

Kise Ryota est... le fils caché de Kobe Bryant et Scottie Pippen

Kise est à la fois un copycat ultime, capable de reproduire les moves de tous ses adversaires, mais aussi, du coup, un couteau-suisse élite. On retrouve en lui l’obsession de Kobe pour reproduire chaque move (de Michael Jordan) à la perfection, combinée avec la polyvalence défensive et l’élégance de Pippen. Au niveau de la personnalité, il faut peut-être plus chercher du côté de Pippen, en tout cas avant qu'il ne soit en quête de davantage de reconnaissance, parce qu'il sait parfaitement qu'il n'est pas l'alpha de la Génération Miracle, même s'il en est un rouage essentiel. Sur la photo ci-dessous, il a aussi un petit air de Benjamin Moubèche, non ?

Midorima Shintaro est... le fils caché de Stephen Curry et Ray Allen

Prendre les deux derniers détenteurs du record de paniers à 3 points en carrière en NBA peut sembler un peu facile. Mais bon, entre le shoot surnaturel de Stephen Curry, mais aussi la mécanique chirurgicale et l'hygiène de vie de Ray Allen, il y a quand même des similitudes. Clairement moins souriant que Steph par contre. La couleur de ses cheveux peut faire un rappel avec le vert des Celtics et des Bucks, les deux premières franchises de "Jesus".

Murasakibara Atsushi est... le fils caché de Shaquille O’Neal et Nikola Jokic

Murasakibara a un côté très laid-back et un poil endormi qui peut faire penser à l'impression que laisse Nikola Jokic sur un terrain, même s'il finit en 25-17-15. Le jeune intérieur aux cheveux violets est grand, puissant comme Shaq (à l'échelle des matches de lycée japonais évidemment) mais aussi bourré de skills façon Joker. Il a aussi comme point commun avec le Big Cactus une paresse franchement suspecte qui le fait se désintéresser du match ou de certains aspects, surtout si c'est trop facile.

Akashi Seijuro est le fils caché de... Chris Paul et Damian Lillard

La vision de jeu et l’autorité de CP3, combinées avec le sang-froid et le côté ultra-clutch de Dame version Portland. Il manque là-dedans le côté terreur qu'inspire un peu parfois le meneur de la Génération Miracle et son côté un poil tyrannique, mais difficile de trouver d'autres bonnes comparaisons.

Kuroko Tetsuya est le fils caché de... Magic Johnson et Kawhi Leonard

C'est très paradoxal, mais chez Kuroko, on trouve à la fois la magie des passes de Magic et la discrétion absolue de Kawhi. Kuroko, c’est le gars qu’on oublie totalement… jusqu’à ce qu’il te mette une passe décisive venue de nulle part. Pas de trashtalk, pas de show, juste un game-changer fantôme qui fait briller ses stars.