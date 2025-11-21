Ce Qu’on Va Regarder cette nuit en NBA

Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Pacers @ Cavs, à 1h

Il n’y a pas si longtemps c’était une très belle affiche de playoffs et un immanquable à l’Est. Aujourd’hui, c’est un peu tristoune et, sauf surprise, du tout cuit pour les Cavs. A moins qu’avec le retour de Bennedict Mathurin les Pacers aient décidé de se lancer dans une remontada ? C’est un long shot, mais qui sait… Allez, disons que pour lancer la nuit ça peut se regarder.

Nets @ Celtics, à 1h30

A 1h30, le parquet “NBA Cup” des Celtics en vert fluo, ça peut rapidement vous filer le même handicap que Daredevil, mais sans les aptitudes. Ne déconnez pas, allez-y progressivement. Sinon, Nolan Traoré a joué 2 minutes contre les C’s il y a quelques jours. Peut-être que Joe Mazzulla, en bon amateur de football, va se dire que la Coupe ça sert aussi à faire jouer les jeunes et qu'on aura le droit de voir le meneur français faire trempette ?

Wizards @ Raptors, à 1h30

13 défaites de suite ou 6 victoires de rang, qui arrivera à prolonger sa “bonne” série entre les Raptors et les Wizards On se branchera dessus pour voir si Alex Sarr est revenu après son seul match manqué cette saison, si Bilal Coulibaly continue de retrouver des cannes et si Kyshawn (qu’il faut apparemment prononcer Qui-Chône et non Kaï-Chône, bien vu Antoine Pimmel) George est toujours aussi divertissant. Toronto, avec un basket un peu déroutant mais intéressant en termes d'alternance de rythme, je vous recommande parce qu'aucune équipe ne joue vraiment comme les Raptors cette saison.

Heat @ Bulls, à 2h

A chaque match des Bulls, j’ai l’impression qu’on aura droit à un festival offensif, un money time serré ou un game winner proche du buzzer, voir les trois en même temps. Oui, vous n’avez pas de problèmes de vue. Les Bulls sont bien une “équipe League Pass” cette saison. Et puisque le Heat en est une autre, ça fait un chouette match de milieu de nuit.

Pelicans @ Mavs, à 2h30

Allez, on a se pencher un peu sur ce que va donner Derik Queen, qui sort de quelques bons matches - pas encore assez pour justifier le trade farfelu de Joe Dumars l'été dernier cela dit... - et a plein de basket dans les pattes. Si on peut continuer de voir Zion Williamson jouer au basket sans devoir s'interrompre tous les deux matches, on veut bien. En tant que membre du club des mecs en surpoids né un 6 juillet, je garde quand même toujours de l'affection et de l'intérêt pour Zion et ce qu'il est capable de faire sur un terrain de basket...

Wolves @ Suns, à 3h

L'un des rares matches où je n'aurai aucun joueur de mon équipe de Fantasy League ESPN engagé. Pas sûr que j'y passe une tête, du coup, même si c'est un tort et que ces Suns coachés par Jordan Ott - que je ne reconnaîtrais sans doute pas dans la rue même si j'aime ce qu'il fait à Phoenix - sont plus cool que prévu.

Nuggets @ Rockets, à 3h30

Le match le plus intéressant de la nuit sur le papier, si les deux coaches décident bien sûr de ne pas mettre trop de monde au repos. C’est très tôt, mais ça pourrait bien ressembler à une demi-finale de conf’ à l’Ouest. Voir Papa Jokic contre Baby Jokic - aka Alperen Sengun - sera aussi très sympa.

Thunder @ Jazz, à 4h

Pourquoi est-ce que j’ai l’inexplicable impression que le Thunder va perdre son deuxième match de la saison à Salt Lake City ? Je n’arrête pas de dire partout qu’ils vont s’approcher du meilleur bilan all-time, mais j’ai un feeling curieux sur celui-là. Plus probable néanmoins : +25 pour OKC après 3QT avec SGA et sa clique en train de piquer un roupillon sur le banc dans le 4e.

Blazers @ Warriors, à 4h

Si Steve Kerr ne met pas les OG au repos, on aura sans doute droit à un match sympa, avec des Warriors qui voudront gommer le +20 que leur ont collé les Blazers plus tôt dans la saison.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Autant vous le dire, le programme sur la TNT ce soir, c’est “no way, no way”, comme dirait François l’Embrouille. Sinon, vous ne le savez peut-être pas, mais le jeu télé Squid Game The Challenge sur Netflix est devenu plus intéressant que la série après la décevante dernière saison du show coréen et il me reste la finale à regarder, donc… D’ailleurs, vous saviez que le gagnant prenait 4.5 millions de dollars ?! Si vous ne me voyez pas dans les CQFR pendant quelques semaines cette saison, c’est que je suis parti aux States faire le casting pour la saison 3 et non pas que j’ai déménagé à Charlotte pour soutenir de plus près Moussa Diabaté.