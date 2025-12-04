Ce Qu’on Va Regarder cette nuit en NBA

Demandez le programme ! On vous met au parfum de ce qui peut être sympa à suivre sur les 9 matches de la nuit en NBA, mais aussi sur ce que vous pouvez regarder à la télé en attendant que les hostilités démarrent.

Warriors @ Sixers, à 1h

J'aime bien De'Anthony Melton et il va faire son retour avec les Warriors cette nuit après un an d'absence, qui plus est contre son ancienne équipe. Sinon, on va bien sûr checker une éventuelle apparition conjuguée d'Embiid, George et Maxey, si toutefois le genou de l'ancien MVP lui permette de rejouer après avoir déjà manqué le match précédent.

Celtics @ Wizards, à 1h

Il n'y aura ni Alex Sarr, ni Bilal Coulibaly côté Washington, ce qui limite sévèrement l'intérêt de la rencontre du point de vue franco-français. Boston envoie pas mal en ce moment. Jaylen Brown est incertain, la plausibilité d'un match à 35-40 pions de Payton Pritchard est donc assez élevée. Et c'est toujours assez saisissant de voir un mec qui aurait pu jouer dans Peaky Blinders sortir des matches comme ça en NBA.

Jazz @ Nets, à 1h30

Michael Porter Jr n'a pas trop compris la consigne du début de saison pour les Nets et enchaine les cartons comme s'il fallait gagner autant de matches qu'avec Denver. Ce qui donne des trucs divertissants et méritera d'être surveillé lors de la réception du Jazz.

Lakers @ Raptors, à 1h30

Luka Doncic est en Slovénie pour accueillir son deuxième enfant. C'est quand même bien mieux que d'aller se geler les miches à Toronto, où il fera une température négative, un 4 décembre.

Wolves @ Pelicans, à 2h

Anthony Edwards est motivé pour gommer son début de saison poussif et empile les grosses perfs offensives ces derniers jours. Les Pelicans n'étant pas l'équipe la moins permissive de la ligue cette saison, on risque d'être sur un match à gros scoring.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Mon âme de nerd d'heroïc fantasy risque de me contraindre à regarder Le Hobbit sur TFX. Pour ceux qui n'y connaissent rien, ce n'est pas un biopic de JJ Barea ou d'Isaiah Thomas, mais bien un prequel du Seigneur des Anneaux. Le film dure 2h50, comme un match NBA un peu serré avec des passages constants sur la ligne des lancers finalement... Sinon, il y a le Bigdil sur RMC Story. Non, on n'est pas en 1998 mais bien en 2025 et Vincent Lagaf ressemble plus à Michael Malone qu'à Vincent Lagaf.