Ce qu’ont fait les Wizards pour tanker, c’est de l’art

Les Wizards redéfinissent le tanking en NBA : seulement 8 joueurs alignés pour 13,5 millions de salaire, un spectacle jamais vu sur le parquet.

Les Washington Wizards ont atteint un niveau de tanking inédit lors de match de cette nuit, face aux Nets. Et cela restera sans doute dans les annales de la NBA... ou inspirera d'autres prétendants aux meilleurs tickets de la loterie.

Washington s'est présenté avec une rotation de seulement 8 joueurs, tous les cadres habituels étant absents. Parmi les joueurs OUT : Anthony Davis, Trae Young, Kyshawn George, Alex Sarr, Bilal Coulibaly ou encore Tre Johnson. Même les acquisitions récentes à la date limite des transferts n’étaient pas disponibles, ce qui tient un peu de la plaisanterie puisque la plupart des autres franchises ont activé leurs joueurs arrivés autour de la deadline.

Résultat : la masse salariale des joueurs alignés sur le parquet n’atteignait que 13,5 millions de dollars, un chiffre exceptionnellement bas pour un effectif NBA, bien en deçà de ce qu’on peut observer même en période de tanking classique. Les Nets, qui tankent aussi, étaient à titre d'exemple à presque 140 millions de masse salariale cette nuit...

La répartition montre des joueurs comme Bub Carrington à 4,6 millions, Will Riley à 3,5 millions, Justin Champagnie à 2,3 millions, et des contrats quasiment symboliques pour Tristan Vukcevic, Jamir Watkins, Sharife Cooper et Keshon Gilbert.

Ce choix tactique envoie un message clair : les Wizards semblent prêts à sacrifier leurs résultats immédiats pour maximiser leurs chances de pouvoir drafter Darryn Peterson, AJ Dybantsa ou Cam Boozer. Mais le spectacle sur le parquet a été étrange, presque irréel.