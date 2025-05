Les Celtics, la thèse de l’accident ne tient plus !

Les Boston Celtics sont les plus grands dangers des Boston Celtics - au moins à l'Est - dans la quête d'un back-to-back. Il s'agit d'une réalité claire depuis plusieurs mois. Car la franchise du Massachussetts semble avoir une vraie avance par rapport à ses concurrents.

Mais cette équipe a aussi une capacité, assez étonnante, à perdre le contrôle. En saison régulière, il y a déjà eu plusieurs accidents de ce type. Mais en Playoffs, avec l'enjeu d'un tel rendez-vous, les craintes restaient mesurées face à une éventuelle sortie de route. Comme si Boston allait allumer un interrupteur pour se débarrasser de cette lacune.

Sauf que dès les demi-finales à l'Est, les New York Knicks s'efforcent d'éteindre la lumière. Et ils l'ont fait à deux reprises au TD Garden. Un avertissement XXL pour les grands favoris au titre NBA, désormais dos au mur.

Deux défaites inexcusables pour les Celtics

Avant toute chose, il convient de dire une chose : les Knicks sont admirables dans le combat. Ici, il est question d'insister sur les faillites des Celtics. Mais il faut bien avoir en tête que New York se donne les moyens, avec une combativité sans faille, de croire à un retournement de situation invraisemblable.

Oui, Boston fonce dans un mur à chaque fois. Mais NY y contribue aussi. En tout cas, après le Game 1 perdu (105-108, après OT) malgré une avance de 20 points, Boston a encore lâché le Game 2 (90-91)... après avoir compté 20 points d'avance.

Au début du 4ème quart-temps, il y avait encore un avantage de 16 points pour le champion NBA en titre. Puis la nouvelle panne. Perturbés par la défense agressive des Knicks - notamment le travail de Mikal Bridges -, les Celtics ont totalement calé.

Et les Knicks, portés par Jalen Brunson, ont le cœur pour se battre jusqu'à la dernière seconde. Sur les 510 dernières secondes (8 minutes et 30 secondes), Boston a encaissé un terrible 23-6...

"Ils ont terminé toutes leurs actions... Je pense que nous avons eu de bonnes occasions, mais nous avons eu des pertes de balle dont ils ont profité. Donc ils ont fait le nécessaire pour gagner. Nous nous sommes mis dans cette position et nous n'avons pas réussi à faire les bonnes actions", a résumé le coach Joe Mazzulla face à la presse. "Deux matches où nous avons mené de 20 points et où nous n'avons pas gagné, c'est inexcusable. Évidemment, se retrouver à 0-2, ça craint", a lui ajouté Jaylen Brown.

Pourtant, sur une grande partie des deux rencontres, Boston semblait avoir la maîtrise des évènements. Mais ils ont toujours laissé aux Knicks, dans leurs rétroviseurs, le droit d'y croire. Il faut se rendre compte que NY a mené au score, sur l'ensemble des deux matches, seulement 12 minutes. Pour au final être en 2-0 avant deux rendez-vous au Madison Square Garden.

Kristaps Porzingis, une clé de la série contre les Knicks

Les chiffres terribles d'une déconnexion

Comment expliquer ce crash dans le money-time ? Tout d'abord, il faut mettre en avant l'intensité et l'agressivité des Knicks. Au moment d'aborder le 4ème quart-temps, New York a toujours eu cette capacité à hausser le ton sur le plan défensif. Pour faire sortir Boston de la bonne trajectoire.

Un joueur comme Bridges a signé des actions déterminantes. On pense à son ballon arraché sur Brown pour valider la victoire au Game 1. Mais aussi à son interception pour empêcher la passe de Jayson Tatum et ainsi sceller le succès du Game 2.

Les deux leaders des Celtics ont d'ailleurs une grande part de responsabilités. Dans les moments importants, Boston compte sur eux pour passer à la vitesse supérieure. Le problème, c'est qu'ils ne répondent absolument pas.

Sur ce Game 2, les troupes de Mazzulla ont raté 14 de leurs 15 derniers tirs. Sur les 5 dernières minutes des deux matches, Boston tourne à 3/20 aux tirs... Les stats des deux stars ? 1/12 au total. Une catastrophe industrielle.

"C'est un ensemble de choses que nous pouvons contrôler. J'ai l'impression que nous avons joué un peu vite et que nous nous sommes un peu précipités. C'est juste une nuit difficile", a tenté d'expliquer Brown.

Collectivement, Boston a aussi un gros problème : quand les espaces se resserrent dans le 4ème quart-temps, leur principale arme offensive, le tir à trois points, perd en efficacité. Sur cette série, ils sont à 4/26 à longue distance en 4ème QT.

"Comment régler les choses ? Je n'ai pas la réponse, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il faut juste une meilleure exécution ici et là. Il y a quelques tirs manqués ici et là. Il y a quelques éléments qui vont dans leur sens et qui s'ajoutent les uns aux autres pour donner ce résultat", a lancé Kristaps Porzingis.

Et pourtant, les Celtics vont rapidement devoir trouver des réponses. Toutes les alarmes clignotent. Actuellement, le plus grand danger pour Boston, c'est l'élimination. Le danger n’est plus derrière. Il est là, devant eux, et se rapproche à pleine vitesse.

