Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 91-90

Nuggets @ Thunder : 106-149

CQFR : Haliburton est un grand malade, Cleveland est K.O.

Boston 0-2 New York

Il y a eu la thèse de l'accident avancée après le game 1, lors duquel Boston s'était effondré et avait dilapidé 20 points d'avance avant de chuter en prolongation. Ce qu'il s'est passé cette nuit, dans le game 2, est quelque part similaire, mais aussi beaucoup plus inquiétant pour les Celtics. New York a un mental en acier trempé et mène 2-0 à la surprise générale.

Les Knicks ont renversé les champions en titre et effacé un nouveau retard de 20 points, pour finir au courage avec des paniers clutch de Jalen Brunson, auteur des deux lancers de la gagne à 12 secondes de la fin et, bis repetita, une interception de Mikal Bridges sur la dernière possession de Boston. Après avoir détroussé Jaylen Brown lors du game 1, l'ailier new yorkais a contré la passe de Jayson Tatum et subtilisé la gonfle dans le game 2. Pas besoin d'overtime cette fois.

MIKAL BRIDGES THE CLUTCHEST DEFENDER IN THE NBA

pic.twitter.com/xYgMu6Dnx2 — Teg🚨 (@IQfor3) May 8, 2025

Les Celtics menaient encore de 8 points à cinq minutes de la fin, mais n'ont marqué que 4 points sur cette période. Ils ont été à nouveau violemment maladroits et ont creusé leur propre tombe : 10/40 à 3 points et 36.2% d'adresse globale. Du côté des Knicks, KAT (21 pts, 17 rbds) a fait un beau chantier à l'intérieur et Josh Hart termine meilleur marqueur du match avec 23 points. Brunson (17 pts) à 6/19), discret avant le money time, a conquis un peu plus le coeur des fans de la franchise avec son sang froid des dernières secondes. A Boston, le tandem Brown-Tatum a shooté à 13/42, ce qui est évidemment insuffisant pour un duo de cette trempe.

Le défi des hommes de Joe Mazzulla va maintenant être de réussir à sortir du trou et à copier Detroit, qui a montré que gagner au Madison Square Garden en playoffs était possible. En attendant, les chances de back to back des Celtics sont méchamment en train de vaciller.

Oklahoma City 1-1 Denver

Le Thunder a fait passer un message cette nuit. Après le petit mais joli hold-up des Nuggets dans le game 1, il était temps pour OKC de rappeler quelle équipe avait fini en tête à l'Ouest en saison régulière. Il n'y a pas eu de game 2, à vrai dire.

Shai Gilgeous-Alexander et les siens ont tué le suspense très rapidement face à une équipe de Denver qui ne semblait pas mentalement et physiquement prête à reproduire le petit exploit du début de semaine. "SGA" a été clinique (33 pts, 8 asts à 11/13) en seulement 30 minutes et avec un incroyable +51 de différentiel +/-. Tout ce que le Thunder a tenté ou presque st rentré (56% au global, 44% à 3 points) et Mark Daigneault a pu préserver ses forces vives.

Il y avait déjà +24 à la fin du 1er quart-temps et +31 à la mi-temps. L'écart est monté à +48 à la fin du 3e quart-temps et les Nuggets ont à peine limité les dégâts dans le 4e, pour finir avec une défaite cinglante de 43 points.

Nikola Jokic (17 pts à 6/16) et ses camarades avaient fait le plus important dans le game 1, mais impossible de proposer une copie aussi indigente sur les deux prochains matches à Denver. OKC a enlevé la rouille et semble prêt à assumer son statut de favori.