Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Cavs : 120-119

Warriors @ Wolves : 99-88

Cleveland 0-2 Indiana

"Surcoté !", ont chanté les fans des Cavaliers au cours du game 2 contre les Pacers, en ciblant Tyrese Haliburton. Mauvaise idée... Le meneur d'Indiana a un mental - et d'autres aspects de sa personne - en titane et il l'a encore prouvé cette nuit. Les Pacers mènent 2 à 0 après une nouvelle victoire à Cleveland, grâce à un game winner d'Haliburton à un peu plus d'une seconde de la fin. Le tir à 3 points du champion olympique a climatisé la Rocket Arena et plongé l'équipe n°1 de l'Est dans une situation possiblement inextricable.

Pour ce faire, il a quand même fallu un craquage assez terrible de la pert des Cavs, qui menaient de 20 points en deuxième mi-temps et encore de 7 points à 57 secondes de la fin. Les hommes de Kenny Atkinson n'ont alors plus mis le moindre panier et ont pris un 8-0 ahurissant débuté sur un claquette dunk d'Aaron Nesmith et achevée par un lancer manqué de Tyrese Haliburton, sur lequel il a pris son propre rebond avant de marquer un deuxième panier pour la gagne sur le fil dans ces playoffs.

Les Cavs ont démarré cette partie extrêmement diminués, sans Evan Mobley, Darius Garland et De'Andre Hunter, tous insuffisamment remis pour participer à la rencontre. Donovan Mitchell a longtemps fait un one-man show pour finir avec 48 points (à 15/30) au compteur, épaulé par Max Strus (23 pts) et Jarrett Allen (22 pts).

Du côté des joueurs de Rick Carlisle, il y a encore une belle répartition, avec 6 joueurs entre 12 et 23 points, notamment les excellents Nesmith (23 pts, 4 rbds, 3 blks) et Nembhard (13 pts, 13 asts, mais 8 TO).

Minnesota 0-1 Golden State

Il n'y a toujours pas la moindre victoire à domicile dans ces séries des demi-finales de Conférence ! Dans le deuxième match de la nuit, le premier entre les Timberwolves et les Warriors, c'est Golden State qui est reparti avec la victoire. S'il y a la satisfaction d'avoir réussi un joli coup en défendant fort et en marchant sur l'eau à 3 points (18 paniers primés), les Californiens ont un goût amer au sortir de ce game 1.

Stephen Curry a en effet quitté ses partenaires en début de deuxième quart-temps pour aller soigner une blessure aux ischios. Il n'est plus revenu au jeu par la suite. Malgré ce coup dur, les Warriors ont tenu bon en attaque grâce à Buddy Hield (5 paniers à 3 pts malgré un 7/19), Jimmy Butler (20 pts) et, plus étonnant, Draymond Green (18 pts avec 4 paniers à 3 pts). En plus de leur bonne défense, les hommes de Steve Kerr ont eu le plaisir de voir Minnesota manquer des choses inhabituelles et finir sous la barre des 90 points, avec des pourcentages hideux (39% au global et 17% à 3 points).

Les Wolves ont bien tenté de refaire leur retard en deuxième mi-temps et dans les 10 dernières minutes mais ils ne sont jamais approchés suffisamment pour faire trembler leurs visiteurs. Anthony Edwards (23 pts, 14 rbds à 9/22), Naz Reid (19 pts) et Julius Randle (18 pts) ont fait de leur mieux mais cette première rencontre est à oublier pour eux. Rudy Gobert a fini avec 9 points, 11 rebonds et 3 contres en 26 minutes.

Si Stephen Curry manque le game 2, pour ne pas dire plus, les Wolves devront quand même en faire plus que ce que l'on a vu cette nuit pour en tirer profit.