Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 108-105, après prolongation

Nuggets @ Thunder : 121-119

Boston 0-1 New York

New York avait perdu ses 4 matches contre Boston en saison régulière. Mais les playoffs, c'est un autre monde ! Les Knicks ont décroché une victoire spectaculaire et inattendue au TD Garden, après avoir compté jusqu'à 20 points de retard en deuxième mi-temps. Les Celtics ont semblé avoir le syndrome de l'équipe en vacances depuis un peu trop longtemps et qui se relâche totalement sur la fin de match.

Jalen Brunson et OG Anunoby (29 pts chacun) ont tracté les Knicks pour réussir ce comeback, mais l'homme de la prolongation, décrochée aux forceps par les hommes de Tom Thibodeau, c'est sans doute Mikal Bridges. L'ancien joueur des Nets a marqué l'un des rares paniers de l'overtime à 3 points, avant de réussir l'interception la plus importante de sa carrière en NBA en arrachant le ballon des mains de Jaylen Brown sur la dernière possession bostonienne. Aucune des deux équipes n'a marqué le moindre panier dans la dernière minute de la prolongation de cette belle première bataille.

MIKAL BRIDGES STEAL TO SEAL GAME 1 FOR THE KNICKS!! 20-POINT COMEBACK COMPLETE ✅ pic.twitter.com/us3Nq0Dykx — NBA (@NBA) May 6, 2025

Les Celtics, qui ont battu le record du plus grand nombre de paniers à 3 points manqués dans un match de playoffs (43 loupés, à 15/60 !) avaient ce game 1 sous contrôle malgré cette extrême maladresse (35% au global). Il faut noter que Kristaps Porzingis n'a joué que 13 minutes et a été fantomatique, à cause d'une maladie.

Les champions en titre ne pourront pas proposer une telle deuxième mi-temps et espérer venir à bout d'une équipe moins forte, mais diablement accrocheuse. New York a dû se bagarrer dans la série face aux Pistons et le niveau d'intensité est bien là, ce qui sera un vrai challenge pour Boston tout au long de la série.

Oklahoma City 0-1 Denver

Aaron Gordon et les Nuggets ont réussi un magnifique braquage en mondovision dans ce game 1 à OKC. Le Thunder a été devant pendant une grande partie match, avec encore 11 points d'avance à 5 minutes de la fin et +3 à... 11 secondes du terme. Denver a réussi à s'accrocher dans le money time, d'abord et surtout grâce à Nikola Jokic, absolument titanesque (42 points, 22 rebonds et 6 passes), mais aussi lorsque la réussite a commencé à fuir l'équipe n°1 de la saison régulière, en dehors de Shai Gilgeous-Alexander (33 pts, 10 rbds, 8 asts). Williams et Holmgren ont manqué des occasions de plier le match, et les habituels contributeurs du banc que sont Joe ou Wiggins ont été réduits au silence.

Revenus à un point grâce à deux lancers d'Aaron Gordon, les Nuggets ont eu le bonheur de voit Chet Holmgren se liquéfier sur la ligne avec un 0/2 qui a fait très, très mal à son équipe à 9 secondes de la fin. Sur leur ultime possession, les joueurs de David Adelman ont réussi à trouver Gordon, encore lui, pour un panier à 3 points dévastateur à 3 secondes du buzzer. Le Thunder n'a pas réussi à mettre en place de quoi égaliser ou repasser devant, offrant à "AG" un nouveau game winner phénoménal en playoffs et la victoire à Denver.

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA — NBA (@NBA) May 6, 2025

On notera que Nikola Jokic n'est que le quatrième joueur de l'histoire de la NBA à rendre une copie avec au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes en playoffs.