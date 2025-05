Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Cavs : 121-112

Warriors @ Rockets : 103-89

Cleveland 0-1 Indiana

Les Pacers ont frappé un premier gros coup dans leur demi-finale de Conférence contre les Cavs dimanche. Sur le parquet de Cleveland, Indiana est allé prendre le game 1 pour déjà mettre le leader de la saison régulière sous pression. Les joueurs de Rick Carlisle ont été en tête une bonne partie du match avant d'être repris puis doublés dans le 4e quart-temps, notamment grâce aux efforts de Donovan Mitchell (33 pts, mais à 13/30).

Sauf que Tyrese Haliburton et ses camarades ont décidé qu'il serait dommage de ne pas prendre ce match d'ouverture, surtout en l'absence de Darius Garland. Le meneur All-Star, crucial pour éliminer Milwaukee au tour précédent, a fait de nouveau virer Indiana en tête sur un step back à 3 points à 6 minutes de la fin, puis a guidé ses troupes vers la victoire avec un double-double (22 pts, 13 asts) et quelques actions défensives bien senties.

Andrew Nembhard (23 pts) et la paire Nesmith-Siakam (17 pts chacun) ont aussi contribué à cette jolie perf à l'extérieur. Du côté des Cavs, la solidité défensive n'a pas été au rendez-vous. Prendre 121 points à la maison en "laissant" les Pacers shooter à 53% au global et presque 53% à 3 points, ça ne peut pas se reproduire. Indiana a d'ailleurs marqué 10 paniers extérieurs de plus que Cleveland. Au rayon des rares satisfactions, Ty Jerome a été excellent en sortie de banc (21 pts, 8 asts et +10 de +/-).

Houston 3-4 Golden State

L'expérience a prévalu ! Les Warriors se sont souvenus qu'ils aimaient bien éliminer Houston (quatre fois entre 2015 et 2019) et ont remporté le game 7 sous haute tension qui s'est joué cette nuit au Texas. Après deux matches indigents et de l'inquiétude suscitée chez leurs fans, Stephen Curry et ses coéquipiers se sont repris au bon moment.

Certes, ça n'a pas été un match à l'exécution et à la fluidité parfaites, mais Golden State a su trouver les ressources pour à la fois limiter l'attaque de Houston (89 pts) et déverrouiller la confiance de deux joueurs : Buddy Hield et... Stephen Curry. Hield est le héros inattendu de ce game 7, puisque le Bahaméen a claqué 33 points avec 9 paniers à 3 points, dont 22 en première mi-temps.

all NINE Buddy Hield threes 🔥 pic.twitter.com/Xn2xN8N6TO — Brett Usher (@UsherNBA) May 5, 2025

Lorsque les Rockets ont fait les efforts pour se rapprocher en deuxième mi-temps, Curry a pris le relais pour dégouter l'opposition. Le meneur californien a inscrit 14 de ses 22 points dans le 4e quart-temps et a permis à son équipe de prendre le large. Jimmy Butler a compilé 20 points, 8 rebonds et 7 passes.

Les hommes forts des games 5 et 6 pour Houston ont eu moins d'adresse, notamment Fred VanVleet (17 pts) et Alperen Sengun (21 pts, à 9/23). Amen Thompson a en revanche été à la hauteur (24 pts, 9 rbds, 3 asts).

Les Warriors ont perdu des plumes mais deviennent tout de même la 7e équipe classée n°7 dans l'histoire de la NBA à passer le 1er tour. Place maintenant aux Minnesota Timberwolves, qui ont un peu moins de kilomètres dans les jambes et une confiance au beau fixe.