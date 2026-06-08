À quelques heures du Game 3, Josh Hart a dénoncé des tarifs devenus inaccessibles pour une grande partie des supporters new-yorkais.

Le retour des Finales NBA au Madison Square Garden après 27 ans d'absence provoque une ferveur exceptionnelle à New York. Mais pour beaucoup cette folie en a généré une autre, que Josh Hart dénonce.

À la veille du Game 3 entre les Knicks et les Spurs, l'ailier new-yorkais a publiquement critiqué l'envolée des prix des billets, devenus inaccessibles pour une grande partie des supporters.

« L'ambiance va être électrique, évidemment, et nous sommes heureux de jouer à domicile avec nos fans derrière nous », a expliqué Hart. « Mais j'aimerais que les prix des billets ne soient pas aussi fous. Beaucoup de personnes qui attendaient ce moment depuis très longtemps ne peuvent malheureusement pas entrer dans la salle. Quand le billet le moins cher coûte 7 000 ou 8 000 dollars, c'est ridicule. »

L'engouement autour de ces Finales est immense. Les Knicks n'ont plus remporté le moindre titre NBA depuis 1973 et n'avaient plus disputé les Finales depuis 1999.

Conséquence directe : les tarifs ont atteint des sommets historiques sur le marché secondaire.

Il y a encore quelques jours, les billets les moins chers pour les Games 3 et 4 au Madison Square Garden étaient respectivement de 11461 dollars et 13065. Dimanche, alors qu’il restait plus de 1000 billets disponibles pour les deux matches, les prix restaient très élevés :

NBA Finals Ticket Prices + Supply ⤵️⤵️ Game 3: Get-in Price: $6,477

Tickets Available: 1,069 Game 4: Get-in Price: $11,961

Tickets Available: 1,262 pic.twitter.com/13aLdQpuQb — TickPick (@TickPick) June 7, 2026

Même au sein de l'effectif new-yorkais, certains joueurs reconnaissent qu’ils ne pourront permettre à leurs proches d’assister aux rencontres en raison des prix pratiqués. A l’image de Jose Alvarado qui explique qu’il pourra seulement se permettre d’organiser une watch party dans son quartier.

Malgré tout, Josh Hart et lui s'attendent à une atmosphère exceptionnelle pour les deux premiers matches des Finales disputés à New York depuis près de trois décennies.

Avec une avance de 2-0 dans la série, les Knicks auront l'occasion de se rapprocher encore un peu plus d'un titre historique devant un Madison Square Garden qui promet d'être incandescent, même si une partie de ses supporters les plus fidèles devra suivre l'événement à distance.