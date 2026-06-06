À deux victoires du titre, les Knicks provoquent une véritable frénésie à New York : les billets pour les Finales NBA affichent des tarifs historiques.

L'attente était immense à New York. Elle a désormais un prix, et il est vertigineux.

Alors que les Knicks s'apprêtent à disputer leurs premiers matches des Finales NBA au Madison Square Garden depuis 1999, les tarifs des billets atteignent des niveaux jamais vus dans l'histoire de la ligue.

Selon les chiffres relayés par TickPick, le billet le moins cher pour assister au Game 3 entre les Knicks et les Spurs est affiché à 11 461 dollars. Un montant déjà record, mais qui n'est même pas le plus élevé de la série.

Pour le Game 4, toujours au Madison Square Garden, le prix d'entrée grimpe à 13 065 dollars.

Et pour les supporters les plus fortunés, la facture peut devenir totalement démesurée. Toujours selon TickPick, certaines places pour le Game 3 sont proposées jusqu'à 104 435 dollars.

L'effet Knicks et le rêve d'un premier titre depuis 1973

Cette flambée spectaculaire des prix s'explique par le contexte historique vécu actuellement à New York.

Les Knicks viennent de remporter les deux premiers matches des Finales NBA sur le parquet des Spurs et se retrouvent à seulement deux victoires d'un premier titre depuis 1973.

La franchise n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1999, déjà face à San Antonio. À l'époque, les Spurs de Tim Duncan s'étaient imposés 4-1.

Vingt-sept ans plus tard, l'engouement est tel que les billets pour les premiers matches des Finales au Madison Square Garden sont devenus parmi les plus chers jamais observés pour un événement NBA. Ça et évidemment le fait qu’à New York,c certains fans ont les moyens de dépenser des fortunes pour assister à l’événement.

Avec une avance de 2-0 dans la série, les Knicks auront désormais l'occasion de se rapprocher encore un peu plus du titre devant un public new-yorkais prêt à payer n'importe quel prix pour assister à un moment potentiellement historique.

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