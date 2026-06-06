Spurs vs Knicks : Les notes du Game 2

Jalen Brunson : B

Encore une fois maladroit (7 sur 25 aux tirs), Jalen Brunson sait mettre les paniers qu’il faut. Son petit fadeaway pour égaliser à 104 partout était crucial, car New York prenait l’eau à ce moment du match. Il n’a mis qu’un lancer sur deux après avoir profité de la bourde de Victor Wembanyama et de Stephon Castle mais ce point supplémentaire s’est avéré décisif.

Josh Hart : D+

Ce n’est pas que Josh Hart a été particulièrement mauvais, c’est surtout qu’on ne l’a pas vu du match ou presque. La faute à… des fautes. Cinq pour l’ailier new-yorkais, qui a terminé avec 0 point en 18 minutes.

Karl-Anthony Towns : A

Encore un excellent match de Karl-Anthony Towns, qui fait pour l’instant office de candidat très crédible au MVP des finales. Il a été un peu pris de court, comme tous ses coéquipiers, dans les 6 dernières minutes mais sa prestation globale reste déterminante avec 21 points (8 sur 12), 13 rebonds et 4 passes décisives. C’est son coup de chaud dans le deuxième quart-temps qui a ramené des Knicks menés de 10 longueurs dans le premier.

OG Anunoby : B+

Très précieux. Tranchant quand il faut en attaque. Solide en défense. Un match de bonhomme.

Mikal Bridges : A

On va se garder la note de A+ pour les matches d’exception mais Mikal Bridges n’en était pas loin. Il est le facteur X de la partie. 20 points, 6 rebonds, 6 passes et une adresse extérieure insolente. Il a aussi pris les commandes de l’attaque lors d’un passage sans Brunson et sans Towns qui a tourné à l’avantage des Knicks. Rien que pour ça, ça valait le coup de payer les 4 tours de draft.

Landry Shamet : B+

Le monsieur plus de New York. Celui qui fait des différences en sortie de banc. Celui dont l’adresse extérieure fait très mal aux Spurs à chacun de ses passages sur le terrain. Encore 13 points pour le nouveau sixième homme des Knicks. Le genre de mec qui te fait gagner un titre.

Victor Wembanyama : B-

Il y a eu deux faces. Une première mi-temps qui valait un C ou un D, une autre qui méritait un A. D’où le B sur l’ensemble. Victor Wembanyama a d’abord été beaucoup trop discret, trop passif. Puis il s’est mis en rythme et il a enfin donné l’impression d’avoir trouvé la clé contre cette défense new-yorkaise. 22 de ses 29 points ont été inscrits au retour des vestiaires. Il a ajouté 9 rebonds et 4 blocks. Artisan majeur du comeback héroïque des Spurs… il est aussi celui qui s’est planté sur les deux possessions les plus importantes de la rencontre.

Sa mésentente avec Stephon Castle a mené à une passe dans le dos de son coéquipier. Puis il a raté le tir de la gagne. Ça fait mal au moral, mal au cœur. Mais c’est peut-être exactement ce qui lui fallait pour enfin sonner la révolte dans ces finales.

De’Aaron Fox : A

Il était attendu et il a répondu présent. Le meneur All-Star a même été le principal instigateur du 14-0 passé par San Antonio dans les dernières minutes. Fidèle à sa réputation de joueur clutch, De’Aaron Fox a fini avec 20 points.

Julian Champagnie : C

Il a mis ses 8 points d’entrée puis il a disparu.

Stephon Castle : C-

Sa défense sur Jalen Brunson est excellente et il ne faut pas écarter ça de l’équation. Mais Stephon Castle souffre en attaque malgré ses points (17 dans le Game 1, 14 dans le Game 2) sur ces finales. Il a perdu quelques ballons et il a manqué d’attention, lui comme Wembanyama évidemment, sur cette possession terrible qui a sans doute coûté le match à San Antonio.

Devin Vassell : B+

Actif en défense, très présent aux rebonds, efficace de loin, Devin Vassell a tenu son rang sur ce Game 2. Il est l’un des rares Spurs avec un +/- positif.

Dylan Harper : A

En parlant de différentiel… c’est évidemment Dylan Harper qui termine avec le meilleur +/- du match pour les Spurs. +12. Et c’est tellement significatif de tout ce qu’il apporte. Il n’est pas le meilleur joueur des Spurs mais il est le meilleur sur ce début de série. Enfin, en quelque sorte. Ce n’est pas tout à fait vrai mais ce n’est pas faux non plus. Il doit désormais jouer tous les money time. Encore 15 points et 6 rebonds pour le rookie, qui est prêt à assumer plus de responsabilités.