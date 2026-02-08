« C’était immature » : Sengun s’excuse après avoir insulté une arbitre

Alperen Sengun, le pivot des Houston Rockets, a enfin pris la parole après l’incident qui a entaché son image cette semaine. Lors du match perdu (114‑93) contre les Boston Celtics, le Turc avait vrillé et été expulsé pour avoir traité l’arbitre Jenna Reneau de "s*****" à plusieurs reprises, une séquence qui a rapidement fait le buzz, amplifiée par des extraits audio clarifiant ses propos. Surtout qu'elle s'était déroulée lors de la journée nationale des filles et des femmes dans le sport...

Ce dimanche, après la victoire des Rockets (112‑106) sur le Thunder, Alperen Sengun s’est exprimé publiquement sur ce sujet pour la première fois, exprimant son regret et sa responsabilité. « C’était immature de ma part », a-t-il reconnu. « C’était juste dans le feu du moment, et j’ai dit des choses que je n’aurais pas dû. Mais je me suis senti mal après. »

Le jeune pivot a insisté sur le fait qu’il avait immédiatement présenté ses excuses à l’arbitre dans le vestiaire, serrant la main de Jenna Reneau et promettant que cela ne se reproduirait jamais. « Parfois, on ne se contrôle pas, mais j’aurais dû mieux faire. Ensuite, elle a compris, et tout s’est bien terminé », a-t-il ajouté.

Effectivement, il vaudrait mieux que ce ne soit qu'un incident isolé et pas une vilaine habitude dès qu'il est arbitré par l'une des quelques femmes qui officient en NBA...