L’équipe qui a fait la meilleure intersaison selon Charles Barkley

L’intersaison NBA est quasiment bouclée. Les équipes ont déjà fait leurs emplettes depuis un moment et elle se prépare pour le prochain championnat, même si elles pourraient faire encore quelques ajustements à la marge. Et en tirant le bilan de cette Free Agency, Charles Barkley a le sentiment qu’une équipe s’en est mieux sortie que toutes les autres.

« Je serais choqué si les Bulls ne font pas les playoffs. Et je ne vais pas me concentrer de dire ça. Je pense qu’ils ont fait la meilleure intersaison en NBA », confie l’ancienne superstar de la ligue.

Les Chicago Bulls ont effectivement tiré leur épingle du jeu en signant deux des principaux free agents : Lonzo Ball et DeMar DeRozan. Ils viennent s’associer à Nikola Vucevic – récupéré en cours de saison dernière – et Zach LaVine pour former un quatuor très intéressant… mais dont la complémentarité reste à prouver. Les taureaux ont aussi déniché Alex Caruso aux Los Angeles Lakers. L’effectif est armé pour retrouver le top-8 à l’Est et tout autre résultat serait une déception.

