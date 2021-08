DeMar DeRozan explique pourquoi le fit ne posera pas problème aux Bulls

Les Chicago Bulls sont plein d’ambitions après avoir recruté Lonzo Ball et DeMar DeRozan, venus s’associer à Zach LaVine et Nikola Vucevic. Voilà un beau quatuor capable de mener les taureaux dans le top-quatre de la Conférence Est. Encore faut-il que chacun puisse trouver sa place et développer son basket. Le « fit » n’est pas évident sur le papier. Mais DeRozan tient à rassurer tout le monde au sujet de la complémentarité entre les différents joueurs de Chitown.

« C’est du basket. Ceux qui parlent de ‘fit’ n’ont probablement jamais joué au basket. Si tout le monde a la même mentalité, si tout le monde est sur la même page, si tout le monde veut gagner, peu importe le ‘fit’. Parce que nous allons trouver une solution ensemble », assure l’ancien All-Star.

Le raisonnement de DeMar DeRozan est intéressant et vrai dans une certaine mesure. Mais ça ne suffit pas complètement. Il n’y a pas longtemps, les Bulls avaient essayé d’aligner Rajon Rondo, Jimmy Butler et Dwyane Wade ensemble. Sans grand succès, bien évidemment, à cause de leur manque d’adresse extérieure. L’équipe actuelle n’a pas tout à fait la même configuration puisque LaVine et même Ball sont des shooteurs plus que corrects. Le quatuor peut fonctionner.