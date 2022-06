On voit souvent Charles Barkley par le prisme de ce qu'il montre en tant que personne publique. "Chuck" n'était pas un modèle lorsqu'il était joueur - et il ne cherchait pas à l'être - et il est généralement sans filtre et assez peu consensuel sur le plateau de TNT au côté de Shaq et Kenny Smith. Peu connaissent Barkley dans l'intimité. L'histoire contée par Shirley Wang apporte une lumière nouvelle sur le personnage.

La jeune femme se trouve être la fille de Lin Wang, un homme avec lequel le Hall of Famer entretenait une amitié improbable et qui est décédé des suites d'une maladie l'été dernier.

On a toujours dans l'idée que les joueurs et anciens joueurs NBA vivent en cercle fermé et ne fréquentent, en dehors de leurs familles, que des gens qui connaissent le milieu de près ou de loin. Ce n'était pas le cas de Wang, qui œuvrait comme scientifique dans le domaine... des litières pour chats. Barkley et Wang n'avaient a priori pas grand chose en commun. Le premier est une légende de la NBA, millionnaire, et à la personnalité assez vocale et abrupte. Le second un "citoyen lambda" discret, arrivé de Chine dans les années 90 pour travailler et fonder une famille dans l'Iowa.

Malgré ces différences, c'est un ami très cher que Charles Barkley a perdu et pour lequel il a prononcé un éloge funèbre touchant (voir plus bas).

Wang était l'un des seuls visages inconnus au bataillon en 2015, lors de l'enterrement de Charcey Glenn, la mère de Barkley, dans l'Alabama. La présence de Lin a surpris et touché l'ancienne star des Phoenix Suns, rencontrée au hasard d'une conférence à Sacramento, dans le bar de leur hôtel quelques années plus tôt.

Wang est allé saluer Barkley et une discussion s'est entamée.

"Ton père était vraiment gentil et on a discuté. On s'est regardés et je lui ai dit : 'Yo, j'ai faim, allons manger'. Ça s'est transformé en dîner de deux heures. Puis on est retournés au bar et on a parlé encore quelques heures. Le reste n'est qu'histoire.

On a refait ça le lendemain et le surlendemain. Je lui ai dit que j'avais passé un super moment à traîner avec lui et on s'est promis de se revoir à chaque fois qu'on serait dans la même ville. Shaq, Kenny et Ernie l'ont rencontré et l'ont adoré", a raconté Barkley à Shirley Wang.