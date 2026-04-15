Charlotte élimine Miami dans un thriller !

Charlotte a remporté le premier match de play-in face à Miami au bout de la prolongation (127-126), dans une rencontre tendue jusqu’au buzzer, qui a parfaitement rappelé pourquoi le play-in est une réussite. Parce que ce format, avec sa pression immédiate, son côté couperet et ses fins de match hystériques, a ce vrai parfum de March Madness.

Les Hornets ont surtout pu s’appuyer sur un gros duo LaMelo Ball – Miles Bridges. Ball a terminé avec 30 points et 10 passes, malgré une adresse extérieure compliquée (2 sur 16 à 3-points), mais c’est bien lui qui a inscrit le lay-up de la gagne à 4,7 secondes de la fin de l’overtime, après que Tyler Herro a marqué 6 points de suite (un gros shoot à 3 pts et trois lancers après un turnover dr LaMelo(. Bridges a ajouté 28 points et 9 rebonds, avant de signer le contre décisif au buzzer sur la tentative de drive de Davion Mitchell. Brandon Miller a apporté 23 points, tandis que Coby White a pesé avec 19 points en sortie de banc, dont le tir à 3 points à 10,8 secondes de la fin du temps réglementaire pour arracher la prolongation.

En face, Miami a longtemps tenu grâce à Davion Mitchell, auteur de 28 points et 6 passes, et Andrew Wiggins, lui aussi à 27 points. Tyler Herro a ajouté 23 points et 6 passes, tandis que Bam Adebayo, limité à 11 minutes, est sorti sur blessure au dos en première mi-temps après avoir été entraîné au sol par Ball. Les arbitres n’ont pas retenu de caractère volontaire sur la séquence, mais beaucoup réclament déjà une suspension pour le meneur de Charlotte.

Le point Moussa Diabaté : 8 points, 14 rebonds (dont 8 offensifs), 1 contre.

Au final, Charlotte avance et s’offre un shot direct pour les playoffs : les Hornets affronteront le perdant du match entre Philadelphie et Orlando pour tenter de valider leur billet pour le premier tour. Miami est éliminé et va déjà devoir se plonger sur son intersaison et un recrutement que l’on espère clinquant après cette nouvelle déception post départ de Jimmy Butler.