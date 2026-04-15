LaMelo Ball suspendu pour avoir blessé Bam Adebayo ?

Polémique après l’élimination de Miami par Charlotte. LaMelo Ball a blessé Bam Adebayo en le faisant trébucher, mais n’a pas été sanctionné.

La victoire de Charlotte face à Miami au play-in tournament (127-126 après prolongation) n’a pas seulement laissé le Heat au bord de la route. Elle a aussi déclenché une grosse polémique autour de LaMelo Ball, pointé du doigt après une action litigieuse en première mi-temps, au cours de laquelle Bam Adebayo s’est blessé au bas du dos avant de quitter définitivement la rencontre.

Sur l’action, Ball tombe au sol et agrippe la jambe d’Adebayo au moment où le pivot du Heat tente de se relever et de poursuivre le jeu. Déséquilibré, Bam retombe lourdement sur le dos et rejoint ensuite les vestiaires. Il ne reviendra pas. Dans un match finalement gagné d’un point par Charlotte en overtime, l’absence du meilleur intérieur de Miami a évidemment pesé très lourd.

Après la rencontre, Erik Spoelstra n’a pas du tout cherché à calmer le jeu. Le coach du Heat a sèchement allumé LaMelo Ball : « Je ne trouve pas ça malin, je ne trouve pas ça drôle. C’est une action dangereuse… Il devrait être sanctionné pour ça… Quelqu’un doit voir ça. Il aurait dû être expulsé. »

Reste maintenant à savoir si la NBA partagera cette lecture. À cette heure, aucun examen disciplinaire ou sanction n’a été annoncé publiquement, mais vu la séquence, la blessure d’Adebayo et la sortie musclée de Spoelstra, la ligue pourrait très bien se pencher sur le cas Ball avant le prochain match couperet des Hornets contre le perdant du barrage entre Philadelphie et Orlando.