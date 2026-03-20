La belle histoire de Chase Johnston, le héros qui a créé l’exploit sur son premier deux-points de la saison

Chase Johnston est un homme qui ne tire qu’à trois-points. Mais son unique layup de l’année a mené High Point à une qualification inattendue.

Il y a déjà eu plusieurs upsets lors de l’ouverture de la March Madness hier soir. Parmi les victoires surprenantes, celle des Panthers de l’université privée d’High Point, vainqueurs des Badgers du Wisconsin, un programme plutôt reconnu pour le basket. Les joueurs de Caroline du Nord se sont imposés in-extremis sur un double-pas de Chase Johnston à 11 secondes du buzzer.

Un panier qui pourrait paraître anodin. Un simple layup. Et pourtant, c’est un événement. Pas seulement parce qu’il envoie la fac au prochain tour, la première victoire de son Histoire à la March Madness d’ailleurs, mais aussi parce qu’il n’avait pas encore mis un seul panier à deux-points cette saison.

Et ça ne veut pas dire que l’arrière, actuellement dans sa saison senior, n’a pas beaucoup joué ou peu tiré. Il est bel et bien l’un des membres de la rotation des Panthers, même s’il sort du banc. C’est juste qu’il… ne prend que des trois-points ! Il est l’une des meilleures gâchettes universitaires et il ne perd pas son énergie à tirer d’une autre zone du terrain !

Chase Johnston a converti 64 de ses 132 tentatives à trois-points avant de jouer ce match du premier tour. Il en a ajouté 4 de plus jeudi, dont un panier décisif pour revenir à 82-81, juste avant de planter le layup pour la gagne. Il n’avait tiré que 4 fois à deux-points cette saison. Sans marquer donc. Son double-pas héroïque vient casser une série folle de tirs extérieurs. C’était clairement le meilleur moment pour changer ses habitudes. High Point jouera Arkansas au prochain tour.

Dybantsa brille mais prend la porte, déjà des upsets au 1er tour !