Chauncey Billups et Terry Rozier arrêtés par le FBI, scandale majeur en NBA

Un coup de filet est en train de se produire en NBA autour d'une affaire de paris illégaux. Terry Rozier et Chauncey Billups ont été arrêtés.

Chauncey Billups et Terry Rozier seront-t-ils les seuls membres de la NBA à tomber ? La question se pose, alors que selon le journaliste d'investigation Pablo Torre, l’arrière du Miami Heat a été arrêté par le FBI jeudi pour son implication présumée dans une vaste affaire de paris sportifs illégaux. Dans la foulée, c'est le nom du coach des Portland Trail Blazers qui a surgi, préfigurant peut-être un scandale de grande ampleur.

À 18 h (heure française), le porte-parole du District Est de New York et Kash Patel, directeur du FBI, tiendront une conférence de presse qui pourrait faire grand bruit. Selon Torre, l’enquête fédérale porte non seulement sur des paris placés via des circuits clandestins, mais aussi sur l’organisation de parties de poker illégales. Ce volet rappelle l’épisode récent où Gilbert Arenas avait brièvement été interpellé dans une affaire similaire.

Rozier n’était pas inconnu des instances : dès 2023, alors qu’il jouait à Charlotte, des paris « inhabituels » autour de ses statistiques avaient attiré l’attention d’U.S. Integrity, société de surveillance des paris sportifs. La NBA avait mené sa propre enquête, concluant qu’aucune violation de ses règles n’avait été prouvée. Mais le fait que le FBI s’en empare aujourd’hui laisse penser que le dossier dépasse largement le cadre sportif.

Pour Billups, il n'y avait jusque-là mention d'un quelconque soupçon d'implication dans des paris illégaux et/ou truqués. Il s'agirait de paris antérieurs à sa nomination à la tête des Portland Trail Blazers, ce qui devrait faire souffler un peu les dirigeants et les fans de la franchise de l'Oregon, même s'ils vont probablement devoir chercher un nouveau head coach.

Beasley pas encore tiré d'affaire

Autre nom cité : celui de Malik Beasley, déjà mentionné dans les rapports précédents, pourrait lui aussi être concerné. Si la Ligue avait jusque-là considéré qu’il n’avait parié que sur d’autres disciplines, son cas pourrait être réévalué à la lumière des révélations attendues ce soir.

Pour la NBA, la menace est sérieuse : l’intégrité de la compétition et la confiance du public sont en jeu. L’arrestation de Rozier et Billups pourrait n’être que la première étape d’un coup de filet plus large...