Chet Holmgren a livré un message puissant à Victor Wembanyama après la défaite du Thunder en demi-finale de la NBA Cup. Malgré la rivalité et le contexte électrique, il a reconnu l’impact colossal du Français.

Chet Holmgren reconnaît l’effet Wembanyama

Après la défaite 111-109 d’Oklahoma City, Chet Holmgren n’a pas mis longtemps à souligner le rôle décisif du retour de Victor Wembanyama, absent lors des 12 derniers matchs.

« Le jeu change dès qu’un joueur aussi unique entre sur le terrain », a lancé l’intérieur du Thunder. « Il fait des choses que les autres lineups ne peuvent pas reproduire.

Ça change le match, ça change la manière dont ils jouent, et dont on doit les jouer. »

Wembanyama, lui, n’a eu besoin que de 21 minutes pour frapper fort : 22 points, 9 rebonds, 2 contres et la victoire. Un retour magistral… et un message envoyé.

Une rivalité qui s’enflamme

Le duel entre les deux géants était déjà chargé avant même l’entre-deux. Quelques heures plus tôt, Victor avait botté en touche lorsqu’on lui avait demandé de commenter son match face à Chet Holmgren, préférant évoquer Shai Gilgeous-Alexander :

« Le MVP est sur le terrain et c’est notre priorité. Tout le monde devient difficile à défendre quand on doit aider sur le MVP. »

Des propos qui avaient déplu notamment à Dirk Nowitzki, jugeant que Wembanyama « aurait pu donner plus de crédit » à Holmgren. Une remarque reçue comme un petit tacle.

Sur le terrain, la tension est montée d’un cran quand Holmgren a manqué un lancer crucial, déclenchant une célébration intense de Victor Wembanyama sur le banc.

Holmgren a terminé avec 17 points et 7 rebonds, mais une adresse difficile (37,5 %). Le Français, lui, a remporté la bataille.

Ce n’est que le début

Les deux intérieurs doivent encore s’affronter quatre fois en saison régulière.

Après ce nouvel épisode, la rivalité Wemby-Chet vient clairement de franchir un cap.