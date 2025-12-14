Dirk Nowitzki n’a pas aimé la réponse de Victor Wembanyama sur Chet Holmgren

Interrogé sur son duel avec Chet Holmgren, Victor Wembanyama a écarté le sujet d’une manière qui n’a pas plu à Dirk Nowitzki.

Victor Wembanyama et Chet Holmgren sont rivaux depuis déjà des années et ils ne s’en cachent pas. Ça remonte à leur affrontement avec leurs sélections respectives lors de la Coupe du Monde… U19. Avant même qu’ils évoluent en NBA. Depuis, chacun de leur duel est pris très au sérieux par les deux protagonistes. Il y a donc forcément un parfum particulier pour le Français au moment de retrouver et de sortir l’Américain en devenant la deuxième équipe à battre le Oklahoma City Thunder en demi-finale de la NBA Cup samedi soir.

Avant ça, Wembanyama avait donné une interview à Taylor Rooks d’Amazon Prime et cette dernière en avait profiter pour le sonder à propos de son duel avec Holmgren. Mais le pivot des San Antonio Spurs avait botté en touche en parlant de Shai Gilgeous-Alexander.

« Le MVP est sur le terrain et c’est notre principale priorité. Tout le monde devient difficile à défendre quand on doit aider sur le MVP », rétorquait le jeune homme. Une déclaration que n’a pas apprécié Dirk Nowitzki. « Je n’ai pas aimé sa réponse sur Chet. Je pense qu’il aurait pu lui donner un peu plus de crédit. Là, il l’a joué trop swap, trop dédaigneux », estimait l’Allemand.

On imagine que Chet Holmgren saura s’en souvenir lors de leur prochain affrontement.

🎙️ Victor Wembanyama Vs Chet Holmgren, la grande rivalité du futur