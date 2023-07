Chris Paul, le boss des Warriors voulait un changement majeur

Lors de cette intersaison, les Golden State Warriors ont réalisé un mouvement important sur le marché. En sacrifiant Jordan Poole, envoyé aux Washington Wizards, les Californiens ont récupéré Chris Paul.

En misant sur le meneur, les Dubs veulent insuffler une nouvelle dynamique au sein du groupe de Steve Kerr. Pour le propriétaire des Warriors Joe Lacob, un tel changement, après un exercice 2022-2023 éprouvant, était indispensable.

"Nous devions changer quelque chose. Même s'il s'agit d'un mouvement sur le court terme, Chris Paul est un Hall of Famer fabuleux. Je pense qu'il va certainement aider notre 'second unit', même notre 'first unit' s'il joue avec eux.

Peu importe, il reste un gars incroyable. Son rôle ? C'est une décision pour les entraîneurs. Je suis sûr qu'ils en ont parlé, mais qui sait ? Il pourrait débuter, mais peut-être pas... L'objectif reste d'avoir de nombreux talents et ensuite nous verrons.

Dans tous les cas, peu importe les titulaires, l'important reste de terminer les matches", a ainsi prévenu Joe Lacob pour le Bay Area News Group.

Effectivement, Golden State va devoir trouver la bonne formule. Et à 38 ans, Chris Paul a de grandes chances de sortir du banc. A lui de s'adapter à ce nouveau rôle pour avoir un poids dans le projet des Warriors.

Chris Paul, un rôle encore flou aux Warriors