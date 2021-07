Chris Paul, ses demandes pour son futur contrat se confirme

Chris Paul devrait bel et bien disposer du statut de joueur libre cet été. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le meneur de jeu des Phoenix Suns va ainsi prendre la décision de décliner sa "player option" à 44,2 millions de dollars pour la saison prochaine.

De retour à un excellent niveau dans l'Arizona, le joueur de 36 ans souhaite profite de sa cote de popularité. L'objectif ? Obtenir un deal juteux sur plusieurs années. A quel point ?

Selon les informations du New York Post, les demandes de CP3 semblent déjà claires : un bail de trois ans à plus de 100 millions de dollars ! Sur ce dossier, les Suns restent, logiquement, les favoris.

Pour autant, le boss de Phoenix Rob Sarver ne dégage pas une totale sérénité. Est-ce que les Suns seront prêts à lui donner un tel chèque ? Si oui, l'avenir de l'ancien des Los Angeles Clippers va donc s'écrire dans l'Arizona.

Mais dans le cas contraire, deux équipes sont prêtes à bondir : les Los Angeles Lakers, via un "sign-and-trade", et les New York Knicks, qui ont la flexibilité financière pour passer à l'offensive directement.

Chris Paul va toucher un gros jackpot, mais où ? Réponse très prochainement...

