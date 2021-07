Chris Paul, comme l’ombre d’un doute chez les Suns ?

Le meneur de jeu Chris Paul risque de se retrouver sur le marché cet été et les Phoenix Suns se méfient d'une mauvaise surprise.

Sauf surprise, Chris Paul va décliner sa "player option" à 44,2 millions de dollars pour tester le marché cet été. Son objectif ? Obtenir un deal à plus de 100 millions de dollars sur trois ans. Actuellement, les Phoenix Suns, après une belle saison, restent les grands favoris pour le conserver.

Pour autant, il existerait deux sérieuses menaces sur ce dossier : les Los Angeles Lakers et les New York Knicks. Mais la franchise de l'Arizona a-t-elle vraiment des craintes sur ce dossier ? Oui si on en croit les propos tenus par le propriétaire Robert Sarver.

"Si des choses peuvent empêcher Chris Paul de rester à Phoenix ? Eh, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y en a probablement. Notre priorité reste d'essayer de le faire revenir, mais cela dépendra de son agent, du GM des Suns James Jones, de lui et de moi et de tout ce genre de choses, donc je ne sais pas. Nous verrons la semaine prochaine je suppose, n'est-ce pas ?", a fait savoir Sarver pour l'émission Burns and Gambo.

Il ne s'agit pas de la réponse la plus confiante du monde. Et pourtant, les Suns disposent de solides arguments pour le retenir. En réalité, Phoenix a probablement simplement à lui accorder un deal important sur trois ans pour avoir l'avantage.

Une vraie crainte ou simplement de la prudence ? Réponse très prochainement...

