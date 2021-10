Chris Paul, un exploit tout simplement unique dans l’histoire de la NBA

Le meneur des Phoenix Suns Chris Paul est devenu le premier joueur à compiler 20 000 points et 10 000 passes décisives en carrière en NBA.

Chris Paul vient encore d'écrire sa légende en NBA. Lors de la victoire des Phoenix Suns face aux Los Angeles Lakers (115-105), le meneur a rendu une belle copie avec 23 points et 14 passes décisives.

Mais surtout, à cette occasion, l'ancien des Los Angeles Clippers a franchi le cap des 20 000 points en carrière. Ainsi, CP3 devient tout simplement le premier joueur de l'histoire à compiler plus de 20 000 points et 10 000 passes décisives dans la Ligue.

"Je suis comme un gamin. Quand tu arrêtes de jouer à ce jeu, tu veux avoir des choses à souvenir. Je vais assurément garder ça (le ballon du match, ndlr)", a confié Chris Paul devant les médias.

Il s'agit d'un exploit magnifique pour le vétéran de 36 ans. Avec sa longévité au plus haut niveau, Chris Paul s'impose tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste. Logiquement, il ne devrait pas rester très longtemps seul dans ce cercle des joueurs à plus de 20 000 points et 10 000 passes décisives.

En effet, LeBron James risque de rapidement le rejoindre. En réalité, le King va même créer une nouvelle catégorie à plus de 35 000 points et 10 000 passes décisives. L'ailier des Lakers a "simplement" besoin de 299 passes décisives. Mais Chris Paul peut savourer ce grand moment.

