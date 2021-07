Karma : Le propriétaire des Rockets s’est complètement planté sur Chris Paul (et il le paye cher)

Tilman Fertitta ne croyait plus du tout en Chris Paul et voilà qu'il se retrouve à payer John Wall 91 millions sur deux ans.

Tilman Fertitta est une plaire pour les Houston Rockets. Au moins autant que James Dolan aux New York Knicks. Le propriétaire de la franchise texane ne peut s’empêcher dans l’immiscer dans la gestion sportive de l’organisation. C’est ainsi qu’il y a deux ans, le milliardaire ne voulait plus payer le contrat de Chris Paul qu’il jugeait comme « le pire de l’Histoire du sport. »

Tim MacMahon, insider ESPN est revenu sur cet épisode et explique que le transfert de CP3 vers le Oklahoma City Thunder résultat d’une mésentente avec James Harden mais aussi de cette volonté de Fertitta de s’en séparer. Plusieurs membres de l’organisation pensent que les deux stars auraient pu régler leur contention. Mais le propriétaire a préféré bon de refourguer Paul et des picks, des tas de picks, en l’échange de Russell Westbrook.

L’ironie, c’est que depuis, Chris Paul a fait des merveilles au Thunder avant de mener les Phoenix Suns en finales NBA. Où il se retrouve en position pour gagner le premier titre de sa carrière. Et les Rockets ? Ils ont échange Westbrook contre John Wall, qui touchera 91 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Il gagne encore plus que Paul et sur un an de plus. Le karma, vous dîtes ?

Les 5 plus grandes performances de Chris Paul en playoffs