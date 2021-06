Chris Paul, une nouvelle grosse frayeur…

Depuis le Game 1 de cette série face aux Los Angeles Lakers, Chris Paul serre les dents. Touché à l'épaule, le meneur de jeu des Phoenix Suns se retrouve clairement diminué. Et même s'il semble parvenir à jouer malgré ce souci, le vétéran de 36 ans prend le risque d'aggraver sa blessure.

Lors du Game 5 largement remporté par son équipe (85-115), l'ancien des Los Angeles Clippers a connu une grosse frayeur. A la lutte pour un rebord avec Wesley Matthews, CP3 a eu un nouveau problème avec son épaule.

Malgré un discours rassurant, le patron des Suns a reconnu une vraie crainte sur cette action.

L'action ? Quand c'est arrivé, je regardais juste en l'air, je ne savais pas ce qui se passait. Mais après l'avoir vu, je suis revenu sur le terrain et j'ai dit à Wes que c'était un jeu propre. C'est juste malheureux que mon cou et mon bras se soient dérobés à nouveau", a déploré Chris Paul face à la presse.

Furieux dans un premier temps contre Matthews (avec une suspicion d'un geste intentionnel), Paul a donc réalisé son mea culpa après le visionnage des ralentis. Et effectivement, le joueur des Lakers ne donne pas l'impression de vouloir faire mal à son adversaire.

Bien évidemment, il faudra surveiller l'évolution de la situation de Chris Paul, qui n'a plus joué par la suite. Même si ce dernier affiche un courage énorme, il prend de gros risques. Et le Game 6 va très vite arriver (dans la nuit de jeudi à vendredi).

Mais avec la pression sur les Lakers (2-3), le leader de Phoenix peut mieux gérer son état de santé.

Chris Paul injury again oh no pic.twitter.com/klVggJQ3Sy

— THE NBA Hustle 🏀 (@TheNBAHustle) June 2, 2021