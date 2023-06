Chris Paul agent libre ? Les Lakers déjà prêts à bondir !

Il ne s'agit pas d'un secret, Chris Paul a de bonnes chances de quitter les Phoenix Suns cet été. Le 28 juin prochain, son contrat, pour la saison 2023-2024, va devenir totalement garanti. Et avant cette deadline, la franchise de l'Arizona s'active pour trouver un trade intéressant.

Dans le cas contraire, malgré les démentis effectués depuis les premières rumeurs, les Suns risquent de le couper. Dans ce scénario, le meneur sera donc agent libre cet été. Et sur le marché, son profil pourrait susciter de nombreux intérêts.

Sans surprise, les Los Angeles Lakers sont particulièrement attentifs à ce dossier, selon les informations du journaliste de The Athletic Johan Buva. L'hypothèse idéale pour les Angelenos ? Récupérer CP3 pour le minimum, retenir Austin Reaves et Rui Hachimura et avoir encore à disposition la "non-taxpayer midlevel exception".

On peut imaginer que cet intérêt serait très certainement mutuel. Alors que la famille du vétéran de 38 ans se trouve toujours à Los Angeles, ce dernier a également un lien fort avec LeBron James. Les deux hommes n'ont jamais caché leur amitié et leur envie d'évoluer ensemble.

Mais encore faut-il que Chris Paul soit libre. Et pour le moment, les Suns aimeraient bien le trader...

Chris Paul répond aux rumeurs sur son avenir