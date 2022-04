Chris Paul, une performance qui va rester dans l’histoire de la NBA

Les Phoenix Suns ont pris le meilleur sur les New Orleans Pelicans (4-2) lors du premier tour des Playoffs. Une qualification acquise sur le Game 6 (115-109) grâce à un Chris Paul tout simplement parfait sur le parquet.

Auteur de 33 points, le meneur a joué un rôle majeur dans le succès de son équipe. Grâce à une copie tout simplement parfaite aux tirs : 14/14. Il s'agit d'une performance jamais vue dans l'histoire de la NBA en Playoffs.

Et si on prend en compte la saison régulière, seul le monstre Wilt Chamberlain a déjà fait mieux à deux reprises : 16/16.

"C'est incroyablement spécial, vous n'avez aucune idée à quel point c'est spécial pour moi. Je n'avais aucune idée (qu'il n'avait pas manqué, ndlr). A la mi-temps, j'ai réalisé que je devais peut-être tirer un peu plus", a confié Chris Paul.

"Quand vous gagnez et qu'un joueur réalisé une telle chose dans un match pour terminer une série, c'est spécial. Il existe une phrase : nous célébrons tout. Et quand un joueur comme Chris, qui a tant donné au jeu et tant investi pour être dans des positions comme celle-ci, connaît une nuit comme celle-ci, vous voulez être sûr de le reconnaître", a savouré son coach Monty Williams.