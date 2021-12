Chris Paul plus efficace qu’Olivier Véran et Gabriel Attal réunis

Emmanuel Macron devrait peut-être songer à enrôler Chris Paul. Certes, on sait notre président pas particulièrement fan des syndicalistes. Mais le NBPA n’est pas non plus un syndicat classique et surtout son ancien boss pourrait lui être très utile dans la lutte contre le Covid.

A l’heure où notre King à nous, son ministre de la Santé Olivier Véran ou son porte-parole Gabriel Attal ont bien du mal à convaincre les Français de se faire une troisième dose de vaccin, CP3 fait preuve d’une efficacité redoutable et d’un bilan immaculé aux Phoenix Suns.

Pendant que les USA, la France et les franchises NBA n’en finissent plus d’empiler les nouveaux cas, les Suns n’ont encore envoyé aucun joueur en protocole Covid depuis le début de la saison. La raison principale ? Leur meneur de jeu et d’hommes, Chris Paul.

C’est ce qu’ont expliqué Monty Williams et DeAndre Ayton à TheAthletic. Bien évidemment, il y a une grande partie de chance dans tout cela. Mais l’entraîneur et Chris Paul ont pris la parole pour s’assurer que tout le monde fasse du mieux possible pour tenter de ne pas avoir de cas dans l’équipe.

« (La partie de Paul) était un discours court mais très profond, dont nous avions besoin », a expliqué le technicien qui a de son côté insisté sur l’importance que les joueurs fassent tester leur entourage quand ils viennent en ville, notamment pour les fêtes. « Nous voulons faire ce qu’il faut pour continuer à jouer mais aussi à protéger nos familles. Il semble que le virus est parti pour rester, donc nous devons faire ce qu’il faut pour se protéger les uns les autres. »

DeAndre Ayton a de son côté expliqué que Chris Paul les a implorés de rester concentrés sur ce qu’ils peuvent contrôler pour limiter les risques.

« Il nous a simplement préparés pour ce que la ligue allait nous demander. Quelle que soit la décision qu'ils prendront, ne soyez pas abasourdis. C'est une décision qu'ils sont obligés de prendre et nous on doit jouer tant qu'ils ne nous disent pas stop. Rien ne change. On vient toujours s'entraîner et on ne dérive pas de notre routine en ce qui concerne les sorties et les trucs comme ça. On s'assure que l'on suive bien le protocole et que l'équipe continue de gagner. »

Quand on se souvient des rumeurs expliquant à quel point Chris Paul pouvait être constamment sur le dos de ses coéquipiers aux Clippers, on se dit qu’il peut être bien tatillon pour s’assurer que les Suns mettent bien tout en œuvre… Doit pas y avoir beaucoup de soirées en stripclub et les mains de ses équipiers doivent être défoncées à force de se les laver. Mais le fait est que jusqu’à présent ça semble avoir marché.

Rép à ça, Olivier Véran.

