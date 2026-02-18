Chris Paul raconte enfin ce qui s’est passé aux Clippers

La fin triste d’une grande carrière. Futur Hall Of Famer à coup sûr, Chris Paul est parti dans l’anonymat le plus total ou presque alors qu’il espérait une fin glorieuse avec les Los Angeles Clippers, franchise qu’il a fortement impacté en la hissant parmi les meilleures équipes de la ligue à une époque où elle traînait une réputation de loser. Mais la réunion a vite tourné à la débâcle.

L’ancien multiple All-Star a même été renvoyé chez lui moins de deux mois après le début de la saison régulière. Les dirigeants et le coaching staff l’ont tout simplement écarté du groupe en raison visiblement de son attitude, qui aurait déplu à Los Angeles. Réputé pour son exigence, CP3 aurait fini par vite frustrer ses entraîneurs et peut-être même certains de ses coéquipiers. Les Clippers l’ont finalement transféré aux Toronto Raptors le soir de la deadline mais aucune équipe n’a misé sur lui une fois qu’il s’est retrouvé coupé et donc libre sur le marché. Le « Point God » a annoncé sa retraite peu de temps après.

« J’avais dit à Tyronn Lue et Lawrence Frank que j’adorerai finir ma carrière ici. Au début de saison, Frank m’a même envoyé un article sur la qualité de mon leadership, un article que je ne connaissais même pas et il me l’a envoyé en me disant que c’était génial ! J’étais extrêmement reconnaissant et ému de pouvoir revenir aux Clippers. Je savais que c’était ma dernière année et que je pourrai jouer devant ma famille. (…) Pendant le camp d’entraînement, j’ai parlé longuement avec l’un de mes coéquipiers. Puis quelqu’un est venu me voir pour me dire que je ne devais pas donner de conseils aux joueurs. Il y avait plein de désaccords de ce genre (…) Avant de quitter l’équipe, je suis allé voir Lawrence Frank parce qu’il avait dit qu’il pourrait m’obtenir un entretien avec Lue. Il m’a répondu ‘désolé, je n’ai pas pu. Rentre chez toi.’ »

Le dirigeant aurait aussi confié à Chris Paul que les Clippers retireraient son maillot mais ça ne changeait rien à la problématique. On comprend globalement qu’il y avait des réticences du côté du staff sur la façon dont le joueur se comportait presque comme un assistant à ce stade de sa carrière. Mais n’était-ce justement pas toute l’idée en le signant ?