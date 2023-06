Christian Braun, le rookie de Denver a déjà terminé le jeu

On a déjà parlé ici de l'apport très intéressant de Christian Braun pour les Nuggets dans ces playoffs. Malgré un temps de jeu réduit, le rookie de Denver a su se mettre en évidence et contribuer à la quête du titre. Braun est une sorte de porte-bonheur pour les équipes par lesquelles il passe. En effet, après avoir remporté coup sur coup le championnat de son état avec son lycée de Blue Valley Northwest, Braun a décroché le titre NCAA avec les Kansas Jayhawks l'an dernier, juste avant cette bague immédiatement gagnée avec les Nuggets. S'il a fait chou blanc une année entre sa dernière victoire en high school et son sacre universitaire, Christian Braun a tout de même réussi un enchaînement rarissime : un back to back NCAA-NBA.

Avant lui, seuls quatre joueurs avaient réussi cet enchaînement de rêve :

Le mythique Bill Russell, champion NCAA avec San Diego en 1956, puis champion NBA avec Boston en 1957

Henry Bibby, le père de Mike, champion NCAA avec UCLA en 1972, puis champion NBA avec New York en 1973

Magic Johnson, champion NCAA en 1979 avec Michigan State, puis champion NBA en 1980 avec les Lakers

Billy Thompson, champion NCAA en 1986 avec Louisville, puis champion NBA 1987 avec les Lakers

On souhaite à Christian Braun de connaître le quart de la réussite de ces gars-là après avoir déjà terminé le jeu du basketball. Il lui reste éventuellement la sélection américaine pour garnir son palmarès dans les années à venir...

