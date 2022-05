Christian Wood bientôt transféré par les Rockets ?

Depuis son arrivée aux Houston Rockets dans un contexte instable, Christian Wood est constamment cité dans les rumeurs de transfert. Dans la dernière année de son contrat, cet été devrait marquer la fin de son aventure dans le Texas.

Cela ne fait aucun doute, Wood est définitivement sur la ligne des transferts. Il ne lui reste en effet plus qu’une saison aux Rockets, à 14 millions de dollars. Surtout, la franchise ne semble avoir ni la certitude ni l’envie de le re-signer.

Tout d’abord, Houston considèrerait Alperen Sengun comme l’une des pièces principales de son projet, selon Kelly Iko de The Athletic. Sélectionné en 16e position en 2021, le pivot turc a montré un beau potentiel offensif dans sa première saison. Sur ses six derniers matchs, Sengun a d'ailleurs affiché de superbes moyennes de 15,5 points, 8 rebonds et 4,3 passes.

De plus, tout indique que Rafael Stone, le General Manager, prendra Paolo Banchero avec le 3e choix de la draft. Avec ses 2,08 m pour 106 kilos, cette recrue jouera certainement au même poste que Wood. Annoncé comme une première option offensive en puissance, les Rockets devraient lui accorder un temps de jeu important pour lui permettre de développer son talent.

L’émergence de Sengun et l’arrivée de Banchero pousseront probablement Wood hors du projet sportif de l’équipe. Ce contexte, mêlé à la crainte de le perdre sans contrepartie, devrait amener le front office à monter un trade dès cet été.

Christian Wood, une pièce intéressante pour de nombreuses équipes

Ailier fort moderne, Christian Wood a marqué 17,9 points par match, avec une moyenne de 39% à trois points, la saison dernière. Son style de jeu, son athlétisme et ses 10 rebonds par rencontre pourraient facilement séduire une autre franchise NBA pendant l’intersaison.

Les Charlotte Hornets et les San Antonio Spurs seraient de potentiels points de chute pour lui. En effet, il s'agit de deux jeunes équipes qui chercheront sans doute à renforcer leur secteur intérieur. Houston envisagerait d’ailleurs d’échanger aussi le 17e choix de la draft pour récupérer une contrepartie intéressante.

Dans le cas où Wood viendrait à rester, il affirme ne pas être gêné par les rumeurs de transfert. Il pourrait éventuellement continuer à jouer dans son équipe actuelle jusqu’à la trade deadline si aucune offre ne convainc Stone et son front office cet été.

“C’est une source de motivation. Je sais que les 30 équipes regardent. Peu importe si je suis dans des rumeurs de transfert ou non. C’est quelque chose qui me motive, ça me donne un petit boost quand je suis sur le terrain”, a confié Wood à The Athletic.

Le 23 juin, date de la Draft, pourrait bien acter le départ du joueur. De nombreuses franchises se montrent particulièrement actives ce soir-là. Notamment les équipes en reconstruction qui cherchent à récupérer de nouveaux picks. Finalement, nous connaîtrons peut-être très vite la prochaine destination de Christian Wood.

